习近平称安全环境有变 要加强实战化军事训练

当前中国安全环境、军事斗争态势等都发生新变化，军队要加快实现军事训练转型升级。

中共总书记、中国国家主席习近平昨天出席中央军委军事训练会议时，作出上述表述。

据新华社报道，也是中央军委主席的习近平指出，中共十八大以来，党中央和中央军委坚定不移推进实战化军事训练，推动全军坚持把军事训练摆在战略位置，重点推进实战实训，深入推进联战联训，大力推进训练领域改革创新，广泛推进群众性练兵比武。

习近平说：“我军军事训练在紧贴实战、服务实战方面向前迈出了一大步，解决了一些长期存在的突出矛盾和问题，支撑了备战打仗能力提升和各项重大任务完成。”

他接着强调，当前中国安全环境、军事斗争态势、解放军使命任务、现代战争形态、解放军组织形态、国防和军队现代化目标任务都发生新变化，解放军军事训练进入了全方位变革、整体性提升的新阶段。

因此，他要求解放军要增强忧患意识，强化使命担当，加快实现军事训练转型升级。

习近平也表示，要加强战略谋划和顶层设计，扎实推进军事训练转型；要强化战训一致，坚持以战领训、以训促战，做到按实战要求训练，实现作战和训练一体化；要加强党对军事训练工作的领导，各级党委要提高政治站位，强化政治担当；此外，各级特别是高级指挥员要集中精力研究军事、研究战争、研究打仗。

习近平最后提到，抓好军事训练是解放军共同的责任，军委要加强统一领导，军委机关有关部门要搞好统筹协调，各方面要履职尽责。中央和国家机关、地方各级党委和政府要在训练场地建设、训练资源保障、训练伤残抚恤、演训任务矛盾化解等方面给予有力支持，“共同把我军练兵备战水平搞上去”。

据报道，这场会议由中共政治局委员、中央军委副主席许其亮主持，中央军委副主席张又侠、中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民出席；军委机关各部门、全军各大单位有关主管等参加。