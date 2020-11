美国以伊朗相关理由制裁中俄五家公司

美国对中国和俄罗斯五家公司发起制裁,这些公司被指推动伊朗的导弹项目。特朗普政府的一名官员说,还会有更多的惩罚措施。

根据彭博社报道,美国国务院伊朗事务特别代表艾布拉姆斯(Elliott Abrams)昨天在贝鲁特研究所举办的活动上表示,美国财政部计划未来几周内就军备、大规模杀伤性武器和人权等问题对伊朗实施更多制裁。

艾布拉姆斯说:“我们的政策将一直持续到1月20日”。

根据美国国务院在《联邦公报》发布的声明,上述被制裁公司包括总部位于中国的成都贝斯特新材料有限公司(Chengdu Best New Materials Co. Ltd.)和淄博艾利默贸易有限公司(Zibo Elim Trade Company Ltd.),以及总部位于俄罗斯的Nilco Group、Elecon和Aviazapchast。

自特朗普总统退出2015年的多国协议以来,美国加大了对伊朗的压力。该协议规定,伊朗的核项目将受到限制,以换取减轻制裁。该国的石油出口大幅削减,银行系统和军队也受到制裁。

本月早些时候,联合国核查人员证实,伊朗增加了浓缩铀的库存,这违反了美国退出后达成的2015年协议。伊朗政府否认进行过核武器研究。