北京称严惩台独顽固分子 陆委会：远离普世价值

针对中国大陆国台办发言人朱凤莲昨天称，将“依法严惩台独顽固分子”，台湾陆委会昨晚回应说，这种恫吓台湾、干扰民主政治的恶劣行径，只会和普世价值越离越远。

朱凤莲昨天在国台办例行记者会上说，“极少数‘台独’顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径绝不能容忍。我们将持续采取精准打击措施，依法严惩‘台独’顽固分子及其金主等”。

据台媒报道，陆委会对此回应称，大陆这种恶劣行径，不但未让台湾人民感到丝毫畏惧，反而更加厌恶大陆集权专制体制的无知蛮横，和世界的普世价值愈行愈远。

陆委会强调，若大陆不顾台湾人民的感受，不尊重台湾的民意，一再恶意炒作此议题而伤害两岸关系及双方交流互动，结果必将适得其反，最终也将自食恶果。

陆委会重申，台湾人民坚决拒斥大陆的“一中原则”及所谓的“一国两制台湾方案”，台湾不会因为大陆施压恫吓而妥协。

除了提到台独顽固分子，朱凤莲也在记者会上强调，“一个中国”原则是台湾参与区域经济合作的前提。

对此，陆委会则回应，台湾目前已经是世界贸易组织、亚太经济合作会议等国际经贸组织成员，参与各项区域经济集成，更是台湾的权利。

陆委会强调，面对大陆无理打压台湾的国际参与，总统蔡英文已说明，因应的方式不是屈从，更不是接受无理的条件，而是持续壮大自己，寻找突破之道。