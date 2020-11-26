中国民航局要求接触进口货物地面人员实名制

中国民航局昨天修订发布相关指南，要求运输航空公司和机场持续做好 “外防输入、内防反弹”工作，强化“人物同防”，并对进口货物运输、装卸、转运流程中提出具体防疫措施，包括对直接接触进口货物的地面人员进行实名制登记与健康状况监控等。

根据中国民航局网站消息，本次修订是为持续优化完善不同防疫风险航班的分级标准和防控措施，增加货运航班防疫风险分级和防控要求，细化机上防控措施，优化机组隔离方案并完善隔离期机组心理关怀举措，增加货运相关人员、监察员等个体防护要求。针对运输机场，增加进口货物转运作业、完善入境旅客和机组闭环管理工作流程。

指南对于进口货物运输、装卸、转运流程中提出具体防疫措施，例如要确保相关人员防护到位，固定相关地面人员及操作场地、生产设备、人员休息区域，对直接接触进口货物的地面人员进行实名制登记与健康状况监控；在货物运输及装卸过程中保证进口货物与其它货物不混装、不交集，最大限度减少交叉风险与传染风险。

民航局要求，各运输航空公司、机场应按照最新版指南要求做好疫情防控各项工作；各地区管理局应加强对疫情防控工作的指导和监督检查；要求各单位各部门要严格落实防控责任，持续查找防控工作中的漏洞和薄弱环节，一个航班一个航班地盯，一个环节一个环节地抓，严格要求一线班组和相关人员，特别是货运人员工作期间个人防护的落实。