台湾调查局被爆聚餐议“投降”被约谈

有消息指台湾调查局南部机动工作站内部聚餐时，一名调查官闲聊询问“要是中共哪天真的打过来怎么办？”在场另一名干部回“那就投降啊！”台湾立委赵天麟为为此对国安局质询。调查局督察处就此约谈当天与会者，但最终没人承认或佐证有这番对话。

根据联合新闻网报道，接到上述检举信息的赵天麟受访证实此事，并透露他在本月9日外交国防委员会上审查国安局预算时，对国安局质询提及此事。

赵天麟强调，他得到消息后觉得不妥，想以个案来提醒，台湾于两岸仍属战争威胁处境，主管国家情报的单位，被赋予的国家忠诚度跟军人一样，讲话虽是言论自由，但这人所扮演的角色，有一些言论是不可以、也不应该。

调查局证实，局本部督察处日前有派员到南机站约谈多人，位阶最高为一名督察，但制作的访谈笔录内容、约谈人数不方便说明，目前也未向考绩会提出惩处。

不过据指，疑讲出“投降”的官员未承认有说过此话，其他在场人员也都称完全没出现这番谈话，让督察处访谈一轮后，感觉成为罗生门，将要研议如何完成该项调查。

此事在南部地区的调查单位盛传，不过版本众说纷纭，有听过此事的基层调查官认为“不就是一句玩笑话？”虽从调查人员口中说出似乎不妥，但仅是同事吃饭闲聊，居然遭检举，质疑根本是有心人想把事情搞大；另名调查官怀疑，可能该干部骂下属被记恨，才遭检举。

