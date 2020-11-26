消息：印度设置进口障碍打击中国制造iPhone

两位业内消息人士称，印度对来自中国电子产品质量许可的严格控制，导致上个月苹果新款iPhone的进口放缓，并影响了小米等企业生产的其他产品。

路透社披露，向印度标准局（BIS），也就是该国的质量控制机构提交的申请通常在15天内处理完毕，但现在有些申请需要长达两个月或更长时间。

印度前天禁用了43款手机应用，其中包括阿里巴巴集团电子商务应用软件全球速卖通，发起新一轮针对中国的网络制裁。此前，印度与中国在喜马拉雅山一段边境发生冲突，双方僵持达数月之久。

在与北京在边境对峙后，印度加大了打压中国科技公司的力度。印度9月又禁止了118个移动应用，其中包括腾讯控股颇受欢迎的《绝地求生》游戏，还包括百度的应用和小米的跨境电子商务平台ShareSave。

这两位消息人士称，当苹果新款iPhone 12遭遇延迟时，苹果印度高管呼吁BIS加快审批速度，并保证苹果将继续扩大在印度的组装业务。目前尚不清楚iPhone 12的审批程序被推迟了多长时间。

根据BIS的网站数据，截至周三，有1080份提交的笔记本电脑、平板电脑和其他设备的申请正在等待中，其中669份申请的等待时间超过20天。

数据显示，这些包括纬创、仁宝在中国内地的工厂生产的设备以及杭州海康威视的设备申请。其中部分申请自9月以来就一直处于等待状态。

受边境冲突影响，印度贸易商和印度教民族主义团体几个月来一直呼吁抵制从中国进口的产品，而印度总理莫迪则继续推动自力更生和当地生产。

其中一位消息人士称：“虽然BIS推迟了对智能手表等产品的审批，但印度电子和信息化部正在推动企业在印度制造这些设备。”

这两位消息人士也称，BIS的延迟也打击了小米和OPPO等公司的智能手表进口。