辽宁“自来水着火”事件启动追责问责 涉事自来水站长停工

辽宁盘锦“自来水着火”视频引发社会关注后，当地政府随即关停了问题辖区的自来水井，成立了联合调查组，并暂停了该镇自来水服务站站长的工作。

根据中国《新闻联播》报道，目前，当地已经停止了由2号泵房供水，改由1号泵房供水，并从上月29日开始，将 200立方米的蓄水池扩建成 1000立方米，以满足当地 2256 户居民用水。

据盘锦市大洼区水利局局长栾作刚介绍，蓄水池可发挥二次曝气、沉淀降解和调节温度的作用，运行之后可满足当地的蓄水需求，彻底解决出现的问题。

据辽宁盘锦水利工程地质勘探处负责人苏仲敏介绍，一般情况下，天然气并不溶于水。由于地层压力，它和水相溶。随着水从深层到地表，由于压力逐渐减小，气体从水中分离出来。

苏仲敏强调，在居民家中，天然气从水管中喷出，此时已完全和水分离。天然气 不会对水质产生影响，但是因为易燃，会有安全隐患 。

对于出现自来水可燃现象多年却始终无法解决的情况，当地纪检监察部门启动了追责问责。辽宁盘锦大洼区纪委书记张志宇表示，该事件是一起严重漠视群众利益的事件。

目前，赵圈河镇已暂停了该镇自来水服务站站长郑永超的工作。调查组还进行调研，并对涉事人员进行谈话，对查处出来的问题将严肃依纪依法进行追责问责。