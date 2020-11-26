南京一奶茶店纸杯图案将秦桧与孙中山并列为历史名人

中国某连锁奶茶品牌的纸杯图案近日引发争议。在一款主打南京人文特色的纸杯上，将秦桧与祖冲之、曹雪芹、孙中山等历史名人并列而排。当地市民和网友认为，“秦桧是挺有名的，但是跟祖冲之、曹雪芹、孙中山放在一起，总觉得违和。”

根据《现代快报》报道，这个引起争议的奶茶杯外侧，罗列了南京的特色小吃、知名景点和历史名人。但在名人类目下，除印有祖冲之、曹雪芹、王昌龄、孙中山、王羲之等历史名人外，秦桧的名字也在其中。

不少网友议论纷纷，“把秦桧和孙中山列在一起？设计的人咋想的？”“希望游客不要误会，南京人还是很有文化的。”

根据资料显示，秦桧在南宋朝廷内属主和派，奉行割地、称臣、纳贡的议和政策，是中国历史上著名的奸臣之一。

对于将“奸臣”形象的名字与孙中山、王羲之等人并列，奶茶店工作人员回应称，没注意过这一点。“这个包装我们用了一个多月，从来没有顾客跟我们反馈过这个问题。”该工作人员称，奶茶包装是公司统一定制的，门店只管使用就好。

该奶茶店老板表示，店里一个多月前就开始使用这种包装了，“刚拿到这个奶茶杯时，我就有点诧异。但公司就是南京本地的，这么给我们，我也就这么用了。” 该老板表示，自己已经注意到这个问题，但由于南京其他门店也在使用这种包装，也没人出来反映，店铺就这样一直使用了。

奶茶店总公司负责人表示，奶茶包装是找其他公司制作的，这种包装用完后将不会再继续制作生产，“各门店剩的量还不清楚，应该到月底就没有了。” 负责人解释称，该款南京定制包装的设计初衷是想将奶茶和南京本地特色相结合，其他城市门店也根据当地特色推出了定制款。

南京知名学者、文史专家薛冰受访时指出，将秦桧与曹雪芹、孙中山等历史名人并列，明显不合适。“我认为这个问题不属于文化讨论的范畴了，涉及是大是大非的问题，不能含糊。一般谈及历史文化，前面会冠上‘优秀’二字，名人也是这样，将秦桧列在历史名人里是不合适的。”薛冰认为，对待历史，可以不够了解，但可以通过咨询专家等更加谨慎的方式避免此类问题的发生。