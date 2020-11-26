韩中外长在首尔举行会谈

（早报讯）韩国外交部长官康京和周四（26日）同到访的中国外交部长王毅在首尔举行会谈，双方就两国关系、地区国际问题和合作抗疫等相互关切交换意见。

据韩联社报道，康京和表示，疫情下继中共中央政治局委员杨洁篪之后，王毅此次访韩彰显韩中外交部门之间的紧密合作关系。希望今天双方能基于两国元首推动韩中关系持续发展的共同意愿，评估诸多合作领域取得的成果，并在2022年建交30周年到来之前为深化两国战略合作伙伴关系交换意见。

康京和说，同时希望双方在会谈中能就稳定管控韩半岛局势，为韩半岛和平进程取得进展继续创造条件进行磋商。在疫情出现全球大流行的情况下，除了深化两国关系之外，各国之间的跨国合作尤为重要，希望双方能通过此次会谈谋求在抗疫、恢复经济、维持地区稳定和平等各种地区和国际事务上的合作方案。

王毅表示，中韩两国人民在疫情困难面前守望相助，互帮互助，由衷感谢韩国各界在中国抗疫最困难的时期给予支持和帮助。王毅说，中韩两国互为战略合作伙伴，在国际和地区问题上保持协调合作，共同为维护地区和平稳定、完善全球治理体制不断发挥各自的力量。

王毅强调，病毒打不倒两国人民，中韩关系经受住了疫情的考验，展现出强大的活力与韧性。他还表示，期待能同韩方就两国关系、各领域交流合作、国际地区问题进行战略沟通，并相信会谈定能取得积极成果。

另外，两位外长将在结束上午的会谈后共进午餐。当天下午，王毅将赴青瓦台拜会韩国总统文在寅，预计双方将就中国国家主席习近平访韩、韩中日领导人会议、韩半岛局势和中美关系等共同关心的话题进行交流。王毅当天还将与执政党共同民主党前党首李海瓒共进晚餐。

此前，王毅在结束访日行程后于25日晚10时许抵达仁川国际机场，正式开启为期三天的访韩行程。