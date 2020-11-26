武汉理大坠亡研究生的导师或将恢复招生资格

曾指导坠楼身亡的硕士研究生陶崇园导师王攀被校方停止招收研究生后，近日或恢复招生资格。不过校方受询时表示，审查正处于名单公示期，最终结果还要看公示情况。

根据《新京报》报道，王攀学生陶崇园2018年坠楼身亡，后者家属后将其坠亡的原因归于王攀，随后王攀被停止招生。

王攀所属的武汉理工大学官网近日公示了2020年通过硕士、博士研究生招生资格审核的教师名单，王攀的名字出现在了自动化学院控制科学与工程专业的硕士导师名单中。

官网信息显示，上述名单公示期为2020年11月20日至11月27日，“如有异议者，请于2020年11月27日下午5:00以书面形式向校学位办反映”。不过上述网页昨天已无法打开。

武汉理工大学学位办工作人员前天受访时表示，王攀是否恢复招生等事项需询问校宣传部。

而该校党委宣传部工作人员昨天受询时，对于王攀恢复招生一事表示“确实有这个事情，学校现在是根据相关规定进行（导师）研究生招生资格的审查，审查正处于名单公示期，最终结果还要看公示情况。”

对于教师招生资格审查的具体标准，这名工作人员表示不清楚，“具体情况要问具体的主管部门”，即校学位办。



据此前报道，2018年3月26日，武汉理工大学三年级研究生陶崇园坠楼身亡。事发后，陶崇园家属在其电脑中发现了一个文件夹，保存着2017年10月以来陶崇园与导师王攀的聊天记录和往来邮件。

聊天记录显示，王攀曾多次要求陶崇园喊他“爸爸”，王攀也常常称呼陶崇园“儿子”。陶崇园姐姐曾公开表示，陶崇园承受了王攀的“精神摧残”，最终坠亡。

2018年4月，武汉理工大学作出《情况通报》，称王攀与学生认义父子关系，且指导学生升学就业过程中方法欠妥；为此，学校已停止其研究生招生资格。

针对近年来的研究生培养问题，中国教育部上月30日发布了《研究生导师指导行为准则》。其中明确，导师不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务；不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得侮辱研究生人格，与研究生发生不正当关系。



教育部在关于印发上述行为准则的通知中指出，对违反准则的导师，培养单位要依规采取约谈、限招、停招直至取消导师资格等处理措施；对情节严重、影响恶劣的，一经查实，要坚决清除出教师队伍；涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。



陶崇园姐姐昨天受访时表示，已听说了王攀恢复研究生招生资格的相关消息。陶崇园姐姐表示，家属“应该不会”对学校的行为提出异议。“学校之前调查后说他（王攀）没有过错，那时就已经决定事情走向了。我们提出异议也没用，只能说无能为力。”

