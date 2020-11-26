加拿大皇家骑警否认曾要求获取孟晚舟密码

两年前负责监督逮捕孟晚舟的一名加拿大皇家骑警(RCMP)警长格拉夫（Janice Vander Graaf）昨天作证时否认曾要求获取华为CFO孟晚舟的密码。

根据路透社报道，孟晚舟的辩护律师芬顿（Scott Fenton）指控RCMP警长格拉夫在孟晚舟被捕当天审讯她时，让边境官员将密封的起诉书和逮捕令藏起来。而这些文件会让孟晚舟知道她有权要求律师到场。

但格拉夫在法庭上否认了上述指控称，“我不记得发生过这种事，也不相信发生过这种事”。

现年48岁的孟晚舟于2018年12月1日在温哥华国际机场因美国的逮捕令而被捕。她面临银行欺诈指控，据称她在华为与伊朗的商业交易上误导汇丰银行，导致汇丰银行违反了美国的制裁。

孟晚舟的律师辩称，美国和加拿大当局在她被捕前进行了协调，利用加拿大边境服务局(CBSA)的扩展调查权，在没有律师在场的情况下对她进行了讯问，将其电子设备的识别详细信息传送给了美国官员。

在被RCMP逮捕之前，孟晚舟接受了加拿大边境官员长达三小时的问讯。边境官员并记下了她设备的序列号和密码。

格拉夫反驳了芬顿的说法，否认自己曾告诉边境官员应该问孟什么，或者如何进行他们的检查，“我不知道他们跟孟女士说了什么。我们没有告诉他们什么该告诉她，什么不该告诉她”。