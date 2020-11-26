【图集】一代球王马拉多纳的中国缘

骤然离世的阿根廷一代球星马拉多纳生前与中国足球有着不解之缘，他曾六次到访中国。

据上游新闻报道，1996年，马拉多纳以阿根廷球队博卡青年队长的身份首次访华参加足球赛。2003年、2008年、2010年，以及2012年1月和8月，他再度前往中国，除了参加慈善活动，也登上长城。

球王的传奇人生虽然落幕，但他的名字已成一个时代的标志。 他是几代中国球迷热爱的足球偶像， 他在中国球场上留下了身影，也给中国球迷留下难忘的回忆。

第一次：1996年

马拉多纳1996年7月与博卡青年其他成员前往北京，和国安在工体进行一场热身赛，博卡在这场比赛中，以2比1取得胜利。马拉多纳当年也率领博卡和四川全兴进行一场商业赛，最终博卡3-0击败全兴，马拉多纳一人策动了全部进球。

马拉多纳1996年以阿根廷球队博卡青年队长的身份赴华参加足球赛，并与对方握手示好。（互联网、档案图）

第二次：2003年

马拉多纳2003年11月第二次赴华。当时已退役六年的他登上万里长城，并且振臂高呼。他说：“原来我也过了一把好汉瘾。”

马拉多纳2003年第二度访华时，登上了万里长城。（互联网、档案图）

马拉多纳在登上万里长城后，振臂高呼。（互联网、档案图）

第三次：2008年

马拉多纳2008年8月以阿根廷国奥队顾问身份，第三度到访中国。他当时也出席北京奥运足球赛颁奖典礼，并在典礼上亲吻巴西球星罗纳尔迪尼奥的拳头。

马拉多纳在2008年北京奥运期间再次前往中国，为阿根廷国家队打气。（互联网、档案图）

马拉多纳（右）在2008年北京奥运足球赛颁奖典礼上，亲吻巴西球星罗纳尔迪尼奥的拳头。（路透社档案图）

第四次：2010年

马拉多纳在2010年第四次来到中国时，与中国红十字基金会签约，并在慈善活动中捐赠了个人物品以及参加了两场公益比赛，并且所得收益全部用于慈善事业。他当时也说：“在足球领域，中国是沉睡的雄狮，我相信有一天中国足球必然会腾飞。”

搜狐网今天（26日）刊登了“米修体育”的文章，内容提到，马拉多纳当时说：“如果你们需要我，我愿意为中国足球做点事情。中国有13亿人，为什么就没有一支高水平的国家队？”

马拉多纳2010年再度前往中国时，不忘展现自己的球技。（互联网、档案图）

第五和第六次：2012年

马拉多纳在2012年展开他最后两次的赴华行程。他除了在中国参加慈善活动之外，也在北京与当时的中国足协副主席韦迪会面。关于中国足球的未来发展方向，马拉多纳与韦迪以及足协的相关人员交换心得意见。

马拉多纳（右）2012年在北京与时任中国足协副主席韦迪会面。（互联网、档案图）

马拉多纳2012年8月在北京出席球迷见面活动，并展示印有马拉多纳名字的球衣。（中新社档案图）

中国足协今早在微博悼念马拉多纳时，形容他是“20世纪最佳球员，世界杯冠军得主”，并赞扬马拉多纳为世界足球做出巨大贡献，也“给中国球迷带来了不可磨灭的美好记忆”，并向马拉多纳“辉煌”的足球生涯致敬。