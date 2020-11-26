万达集团“清仓”所有海外项目

曾是中国商业房地产巨头万达集团旗下酒店昨天发布公告，公司于美国时间11月24日完成出售芝加哥物业项目，将不再持有目标公司任何权益，目标公司的资产、负债及财务业绩将不再综合计入公司的综合财务报表。至此，万达集团已将其海外地产项目全部清空。

根据《中国基金报》报道，上述公告显示，公司的芝加哥物业项目出售完成时，其贷款的本金额约2.81亿美元（3.76亿新元），目前已向卖方支付约3.499亿美元。

万达酒店发展10月16日公告，公司于当日举行了股东特别大会，会上以投票表决方式获正式通过有关出售芝加哥物业项目权益议案。关于上述出售表决，赞成票占比为98.52%；反对票占比为1.48%，以压倒性优势促使该决议案获正式通过。

而在7月30日，万达酒店发展发布公告称，其非全资附属公司Wanda Chicago Real Estate同意向Magellan Parcel C/D LLC出售Parcel C LLC 90%的股权，作价2.7亿美元，目标公司拥有位于美国芝加哥的地产项目 Vista Tower。公告还称，此次出售预计将为万达酒店发展带来9400万港元的收益。

据万达集团官网发布的信息显示，该集团曾在2014年7月8日宣布将投资9亿美元在美国芝加哥建设一座高350米，地上89层的五星级酒店及公寓项目，建成后将成为芝加哥第三高建筑，成为芝加哥新地标。官网信息还显示，芝加哥万达大厦项目是2013年来万达集团继英国伦敦、西班牙马德里之后在全球投资的第三个五星级酒店项目。

根据项目进展披露，芝加哥项目的高档公寓部分已于2015年9月开始预售，截至2018年12月底，已累计预售约56%之可销售总面积；2016年4月取得规划批准、完成交割，2016年8月开始建设工程，计划2020年完成开发。

此前，万达集团董事长王健林在登上中国首富宝座后不久，曾意气风发的谈论着自己的“出海梦”；“我有一个梦想，不光把企业做大，还要把中国酒店品牌打到全世界”，“万达2012年年初宣布了一个十年的发展战略规划，就是希望十年之内成为全世界一流的跨国企业。”

万达自2012年起开启海外“买买买”模式，涉足海外房地产、文娱体育等等多方位的投资，其中地产成为其重点拓展领域。

“伦敦ONE”（OneNine Elms）项目是万达集团的首个海外项目，万达在2013年将其收入囊中，该项目毗邻白金汉宫和伦敦眼，建有一栋200米城市塔楼，一栋165米河景塔楼，其中包括了住宅、公寓及酒店。

在澳大利亚，万达有两个地产项目。2014年8月11日，万达集团宣布并购澳大利亚黄金海岸市著名的珠宝三塔项目，项目计划投资9亿美元。2015年1月23日，万达集团宣布收购澳大利亚悉尼1 Alfred大厦和紧邻的Fairfax House大楼，计划投资约10亿美元，建设一个综合性地标项目。

2014年8月，万达中标美国洛杉矶比佛利山市威尔谢尔大道9900号项目地块，计划投资12亿美元，建设包括豪华公寓和万达品牌酒店的综合性地标项目。

2017年中国监管开始收紧对外投资，当年8月，中国下发《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，而这些恰恰是王健林近几年来重点布局的领域。

随后，王健林对外公开表态，积极响应国家号召，决定把主要投资放在国内。

2018年，王健林在一个月之内（1月份），连续卖掉海外三个项目：英国伦敦“万达伦敦ONE”（万达One Nine Elms），套现共计5900万英镑（1.05亿新元）；以及澳大利亚的2个项目，累计套现3.15亿澳元；粗略计算，王健林“卖光”海外地产项目，累计套现近40亿元人民币。

王健林曾在2018年1月20日的万达年会上明确表示，万达要逐步清偿全部海外有息负债。王健林称：“万达过去几年在海外投了一批项目，现在我们决定清偿海外债务，卖一半资产就能把全部债务清偿。”

2017年，王健林家族以1550亿元（人民币，下同，315.92亿新元）身家跌至胡润百富榜榜单第五名，自此离首富的位置越来越远。2018年，王健林身家1400亿元，排名第五,去年身家1200亿元，排名第九。而据最新2020年胡润全球富豪榜显示，王健林的身家再跌10亿元，到了1190亿元。

而在11月5日，福布斯发布中国富豪榜，王健林从去年的第14名跌至第30名。

