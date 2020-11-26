深圳住建局：物业不得通过停水停电等方式驱赶蛋壳公寓租户

深圳市住房和建设局据称25日在网上发布《关于做好蛋壳公寓租客稳定工作的紧急通知》，《通知》明确，物业不得通过停水电等方式驱赶相关蛋壳租户。

不过据澎湃新闻报道，上述《通知》已不在深圳市物业管理行业协会官网上显示。

对此，深圳市住房和建设局相关工作人员表示，“通知是有的，但不是对外发布的，是发布给各区住建局和各物业公司的，目前物业管理协会网站上已经撤销。”

上述工作人员表示，蛋壳事件是一个全国性的事件，引发的租赁纠纷及问题也在深圳发生。

《通知》显示，2020年11月13日以来，连续出现大量业主和租户到深圳蛋壳公寓管理有限公司聚集，业主声称蛋壳公寓拖欠租金，要求解除租赁合同，租户声称面临被强制退租且租金无法退还，要求公司解决。

为有效应对蛋壳公寓事件，维护社会稳定《通知》要求，对在小区内发现的因蛋壳公寓拖欠租金引发的业主与租户之间的租赁纠纷及不稳定因素，物业服务企业应主动上报小区所在街道办事处。

同时，物业服务企业配合做好蛋壳公寓租客稳定工作，主动了解蛋壳公寓所涉及租赁纠纷具体情况，在业主与租户之间搭建沟通协商平台，引导业主与租户合理合法解决租赁纠纷。对已与蛋壳公寓签订租赁合同、尚处于租赁期限内且已足额支付租金的租户，物业服务企业不得通过停水、停电、停气等方式驱赶，激化矛盾，应引导各方通过法律途径解决。

《通知》显示，对于通过停水、停电、停气等方式驱赶租户的物业服务企业，严格按照《深圳经济特区物业管理条例》有关规定，责令其立即整改，并给予警告、罚款等行政处罚。