为遏制疫情 港府将增加病毒检测点

为遏制第四波冠病疫情扩散，港府将增加多五个政府病毒检测中心，以方便更多民众前往接受检测。

据香港电台报道，香港食物及卫生局局长陈肇始今天中午公布，自后天（28日）起，当局会陆续在各区增加五个病毒检测中心，加上原有的四个，合共有九个。

此外，政府将在明天公布规定，授权所有医生向怀疑感染冠病的人发出指令，强制接受病毒检测。

陈肇始说，香港社会目前有多条病毒传播链，任何人若自认与这些传播链有关，应主动前往检测。她同时呼吁，有轻微病征的民众尽快进行检测，务求“早发现、早隔离、早治疗”，尽快截断社区传播链。

上周起，香港暴发第四波病情，几乎每天都有数十人确诊，其中一条传播链源自跳舞场所，当局已强制去过舞场的民众接受病毒检测；跳舞群组至今累计确诊250起，成为香港疫情暴发以来最大的规模群组。

面对疫情急速反弹，香港特首林郑月娥昨天表示，港府绝不会掉以轻心，将会采取一切“外防输入、内防反弹”的措施严控疫情，以及进一步增加防疫措施的精准度。

在切断病毒的社区传播方面，要求高风险群组接受强制检测，并更广泛地推行没有病症人士“愿检尽检”，或再次推行大规模的社区检测。

香港9月初曾推出大规模社区检测计划，共进行超过170万次冠病检测，发现32名病患。该计划结束后，民众仍可到当地公营或私营的医院和诊所，要求进行检测，检测费用由政府支付。

林郑月娥也说，北京中央政府为确保香港有足够的疫苗供应，已同意在有需要时，预留一定数量大陆研发或生产的疫苗供香港民众使用。她强调，中央一直高度关注香港疫情发展，且积极回应港府提出的请求。

香港至今累计5866起确诊病例，比上周增加逾300起。