中国当红艺人杨超越作为“特殊人才”落户上海

中国当红艺人杨超越作为“特殊人才”落户上海引起社会广泛关注。官方日前证实该消息，并称杨超越符合上海市引进人才标准。

根据“中国基金报”公众号消息，杨超越所属公司上海简越文化传播在临港新片区注册，她因此申请了今年第五批特殊人才引进，待公示期一过就会落户上海。

根据中国企业信息平台天眼查显示，上海简越文化传播有限公司成立于今年10月，注册资本100万（人民币，20万新元），杨超越为大股东，持股99%，宋亚萍持股 1%。该公司注册地址在临港新片区新杨公路860号10幢。

杨超越是中国知名女歌手、艺人，2018年因参加女团青春成长节目《创造101》获得总决赛第三名而迅速走红，还被称为“锦鲤女孩”。

消息一出，引来网友热议，上海自贸区临港新片区管委会官方随后回应称，消息属实，杨超越符合上海市引进人才标准，将以特殊人才引入。

临港新片区数字经济创新发展服务专员周宁馨表示，“临港新片区确实还太年轻，上海的发展需要方方面面、不同层次类型人员的集聚。”

周宁馨认为，杨超越学历确实不高，但她也在时代发展中、在数字社会的转型中，用自己的奋斗和努力应对了很多困难和挑战，抓住了新时代以及互联网新经济发展赋予其个人的新机遇，成为了众多青少年的偶像和榜样，所以在新片区获得上海户籍，也是临港这一新城发展中，“不唯学历”，对文化创意类、从事数字经济等“新型”人才的引导和鼓励。

另据新闻晨报报道，在临港新片区昨天举行的“文化产业孵化中心”揭牌颁证仪式上，杨超越还作为企业代表发言，表示要让更多人了解临港知道临港。

杨超越说：“我出生在江苏省盐城大丰区，上海作为一个国际化的大都市，一直都是我向往的地方，它充满活力海纳百川，更适合年轻人奋斗成长。我来到上海机缘巧合成为了一个艺人，然后在临港可以开一个公司。”

杨超越还坦言，“临港新片区是一片热土，是上海乃至国家未来发展的发动机之一，有着非常广阔的发展前景。首先，我要让更多人了解临港知道临港，这片土地正孕育着伟大的变化，尤其是对于年轻人，我想让大家知道这里会有非常多的优秀企业，也有非常好的环境，大家以后可以作为一名临港人对国家建设贡献力量。”

实际上，今年6月网红主播李佳琦也以特殊人才身份落户上海，成为崇明区今年第一批引进落户的对象。

除此以外，上海市政府日前发布的《上海市引进人才申办本市常住户口办法》也规定，用人单位引进的人才在沪工作稳定且依法参加社会保险，符合下列条件之一的，可以申办本市常住户口。第四类是市场化创新创业人才，包括创业投资管理运营人才；第五类是专门人才和其他特殊人才，包括文化艺术等行业紧缺急需的专门人才。

而临港新片区管委会发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区支持人才发展若干措施》其中一项规定明确：特殊人才推荐落户。用人单位引进紧缺急需的特殊人才，可向新片区管委会提出申请，经新片区管委会向市相关部门推荐并集体审议通过后予以直接落户。

该规定还提到，“支持临港新片区范围内影视、演艺、数字文化、艺术品、创意设计、出版、文化装备制造等文化产业发展，促进文化与旅游、体育、科技、商业、金融、贸易等产业的融合发展。”

