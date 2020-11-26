河南焦作新规：教师不亲改作业不得晋级

河南省焦作市教育局下发的最新通知要求教师要做到有布置必批改，杜绝将学生作业变成家长作业。对于不按时亲自批改作业的教师，一律取消职务晋级、评先评优资格。

根据《新京报》报道，《通知》称，各学校要制定学生作业管理制度，教务部门、年级组长、班主任统筹协调各学科教师，科学合理布置作业，把握作业内容、形式和总量。

其中，小学一、二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每日(包括周末)家庭作业总量不超过60分钟(包括学校课后服务时间)，初中各年级每日(包括周末)家庭作业总量不超过90分钟(包括学校课后服务时间)，校外体育锻炼时间纳入家庭作业总量时间。

《通知》还要求教师要科学合理布置作业，每日作业要注重针对性，周末作业要注重综合性，严禁布置机械性、惩罚性、重复性作业，提倡布置探究性、实践性家庭作业。教师不得通过微信、QQ等方式布置家庭作业，不得让家长或变相由家长打印作业，严禁选择整张试卷或者整本教辅资料作为作业。

《通知》还明确，教师要做到有布置必批改、有批改必讲评，不得应付性批改作业，不得以学生自评或互评方式代替教师批改作业。杜绝将学生作业变成家长作业，严禁要求家长批改教师布置的作业或纠正孩子的作业错误。对于不按时亲自批改作业的教师，一律取消职务晋级、评先评优资格。

另外，各学校要实行“每周一日无书面作业”制度，给学生提供自主学习、发展特长、参与社会实践的时间和机会。

焦作市教育局表示，全市各中小学校要树立科学的教育质量观，健全完善各学科作业布置、批改制度，将作业管理纳入学校绩效考核。各级教育督导部门要对此项工作加强督导检查，定期通报检查结果。各级教育行政部门要设立监督举报电话，对群众反映的中小学生作业负担过重问题及时回应、认真查实、严肃处理。

