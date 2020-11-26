中国央行将推动金融服务改进 消除老年人“智能鸿沟”

中国人民银行科技司司长李伟今天表示，对于行动不便的老人，人民银行将组织有关金融机构改进服务，运用一些移动设备延伸服务触角，主动上门或者是远程办理一些金融业务。

综合澎湃新闻和《新京报》报道，针对最近受到关注的中国老年人运用智能技术困难的问题，李伟在国新办今天举行的国务院政策例行吹风会上表示将从三个方面——现金管理、支付服务、普惠金融来采取措施，切实提升老年人日常金融服务的可得性和满意度。

李伟介绍说，在现金管理方面，针对现在出现的歧视、排斥使用现金等情况，将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作。

李伟说，一是会同相关部委、地方政府、银行业金融机构、基层社区，共同引导规范水电煤气、公用事业缴费领域，还有零售、餐饮、商场、公园等高频服务场所的现金使用行为。二是强化日常监管。通过暗访、巡察等方式开展摸底调查，建立违法主体名录库，进行重点跟踪，对涉及公共服务、民生及公众关注度比较高、影响范围比较大的一些拒收现金主体，将依法依规予以严肃惩治。三是在公众宣传方面加大宣传力度。广泛宣传在不同场景下的现金收付要求，曝光一些典型案例，强化正面引导和警示教育。

在支付服务方面，针对部分老年人不会使用移动支付、日常消费不便的问题，央行将指导市场机构从界面、操作等方面入手，切实提升支付产品的便利性、便捷化程度，加强对老年人移动支付的知识宣传、教育、普及推广。对利用不正当竞争手段造成商家拒收银行卡等歧视性支付行为、给老年人消费带来不便的市场机构，人民银行将开展查实处置工作，督促其落实整改。

在普惠金融方面，针对部分智能金融服务和产品主要对标青壮年客群、给老年人造成使用困难的问题，央行将指导金融机构，聚焦老年人日常高频金融场景，打造线上线下一体化、贴合老年人需要的“适老”金融服务。在线上，深挖人工智能、大数据等技术优势，因人而异打造一些大字版、语音版、民族语言版和简洁版等智能金融APP，为广大老年人提供定制化、有温度、贴心的金融服务。在线下，也要通过不断优化银行实体网点、农村普惠金融服务站，切实提升老年人面对面金融服务的获得感和幸福感。

李伟强调，下一步，人民银行将认真落实党中央、国务院有关要求，引导金融机构用好智能技术，提升服务深度、广度和温度，让金融科技成果更好惠及包括老年人在内的广大人民群众，保证在数字普惠金融的道路上“一个都不落下”。

中国国家发展改革委秘书长赵辰昕也表示，国家发改委正会同有关部门按照国务院办公厅日前发布的新规要求，抓紧研究各领域配套实施方案，力争在年底前，尽快出台一批解决老年人运用智能技术最迫切问题的有效措施。

赵辰昕表示，国家发改委将推动各相关部门和地方、服务机构根据实际情况细化具体举措，将建立国家发改委、国家卫健委共同牵头、国务院有关部门参加的部际联席会议机制，明确责任分工，加强统筹推进。

他表示，国家发改委还将督促各地区、各部门加强工作统筹，建立工作台账，明确时间表、路线图，确保各项工作能够做实做细，真正落到位，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。同时，为了保证真正落地，国家发改委还将定期组织开展第三方评估，对各地区公共服务适老化程度进行评价，相关结果会纳入积极应对人口老龄化综合绩效评估。

此外，他表示，国家发改委将会同有关方面，把促进老年人融入智慧社会作为人口老龄化国情教育的重点，加强正面宣传和舆论监督，弘扬尊重和关爱老年人的社会风尚，并且对有益的做法、典型的案例及时进行宣传报道，组织开展经验交流活动，让全社会学习和借鉴。

