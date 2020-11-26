陆拟台独顽固分子清单 陈其迈：让人反感

针对中国大陆拟制定“顽固台独分子”清单，高雄市长陈其迈今天回应指出，两岸须互相尊重，大陆做这种吃力不讨好事情，只会让台湾人反感。

综合中央社、中时新闻网报道，陈其迈今早接受媒体联访时说，两岸须互相尊重，大陆应了解台湾人民在民主化过程对国家意识及和平渴望，同时台湾对国安及自我防卫有著坚定意志，所以不要低估台湾人决心。

国台办发言人朱凤莲昨天在例行记者会上说：“极少数‘台独’顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径绝不能容忍。我们将持续采取精准打击措施，依法严惩‘台独’顽固分子及其金主等。”

针对大陆媒体提议将苏贞昌列入台独清单，朱凤莲不点名回应说，极少数台独顽固分子长期挑动两岸对立，破坏两岸关系，危害台海和平，“这笔账是一定会清算的”。

至于何时公开清单等细节，朱凤莲没正面回答，只强调“涉独言论嚣张、谋独行径恶劣”者都会依法受制裁。路透社报道，北京可能根据这份“台独黑名单”进一步采取法律行动对付台湾总统蔡英文。

陆委会对此则表示，大陆这种恶劣行径，不但未让台湾人民感到丝毫畏惧，反而更加厌恶大陆集权专制体制的无知蛮横，和世界的普世价值愈行愈远。

陆委会强调，若大陆不顾台湾人民的感受，不尊重台湾的民意，一再恶意炒作此议题而伤害两岸关系及双方交流互动，结果必将适得其反，最终也将自食恶果。

陆委会重申，台湾人民坚决拒斥大陆的“一中原则”及所谓的“一国两制台湾方案”，台湾不会因为大陆施压恫吓而妥协。