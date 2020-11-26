联合国小组在京举办应对性别暴力研讨会

为纪念第21个“消除对妇女的暴力行为国际日”，联合国驻华性别主题组昨天在北京举办研讨会。各界百名专家共同回顾中国预防和应对性别暴力所取得的进展，分享经验和做法，以及探讨应对性别暴力所面临的新议题和挑战，探索创新型的应对措施。

根据中国新闻网报道，研讨会上，北京为平妇女权益机构从社会组织的视角回顾了1994年开罗国际人口和发展大会、1995年第四届世界妇女大会的行动纲领通过以来中国在应对性别暴力各个领域取得的成就，包括法律框架、工作机制、文化观念、反家暴、反性骚扰、打击人口贩运等。发言还对目前在法律、政策、合作机制、服务、数据获取、疫情影响等方面仍然面临的诸多挑战进行了审视。

在中国，2011年第三次妇女地位调查表明，24.7%的已婚妇女遭遇过至少一种形式的配偶暴力。

联合国秘书长古特雷斯在今年10月纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上表示，世界范围内，有三分之一女性一生中会经历某种形式的暴力。2017年全世界平均每天有137名妇女被家庭成员杀害。每年有1200万名女童在18岁前结婚。

联合国人口基金驻华代办、联合国驻华性别主题组联席主持人苏仁娜表示，对妇女和女童的暴力行为是世界上最普遍的侵犯人权行为之一。消除针对妇女和女童的暴力是联合国的高度关注事项。

苏仁娜表示，在中国，联合国人口基金与合作伙伴们一起，支持中国《反家庭暴力法》的实施，倡导多部门合作机制以预防和应对性别暴力，并促进民间组织的参与。

联合国秘书长今年6月发布了《性别暴力和冠病疫情政治参与战略》，旨在呼吁在冠病疫情背景下最高级别的应对性别暴力的承诺和紧急行动，并呼吁联合国系统支持各国在国家层面解决性别暴力。

