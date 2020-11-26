广东省委统战部原副部长黄强被双开

广东省委统战部原副部长黄强，因理想信念丧失，背弃初心使命，对中国共产党不忠诚不老实等，今天被开除党籍和公职。

中共中央纪委国家监委官网今天通报上述消息。

根据该通报，广东省纪委监委日前对黄强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，黄强理想信念丧失，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，严重违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用过程中违规为他人谋取利益。

此外，他违规收受礼金、借用管理服务对象车辆；违反国家法律法规，超计划生育；甘于被“围猎”，大搞权钱交易，在企业经营、工程承揽、职务晋升等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报指出，黄强严重违反党的组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予黄强开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；终止其省第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

资料显示，今年59岁的黄强，过去都在广东工作，曾任徐闻县委书记、湛江市委常委、梅州市委书记。2016年，他出任广东省委统战部副部长，直到今年4月被免职。