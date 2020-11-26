方方：没打算在武汉日记中要和谁作对

记载中国武汉封城期间的《武汉日记》在批评声浪中，至今未出现中文版本。作者方方对此强调，她的记录客观且温和，根本没有打算要去和谁作对，并认为她可能没有颂扬政府，导致她有罪。

入选今年度英国广播公司（BBC）“巾帼百名”名单的方方在接受英广的访问中声称，无论是新作品还是旧作新版，她在中国都无法出版，也无法在中国国内纸媒上发表任何文字。

《武汉日记》目前有英语、德语版本，并且在海外发行，其中其外语发行引发了不小的批评声浪。方方曾在微信公众号“学人Scholar”4月发布的专访中，批评极左分子断章取义，曲意解读她的日记，造成社会与舆论分裂。

方方则在英广今天（26日）刊登的专访中说：“我不过是人被封在城里，记录了60天疫情的情况，就引起中国人如此大的撕裂，以及以极左势力为主的人们，对我进行了长达几个月的网络暴力，各种恶意辱骂、造谣构陷都以群体方式进行，这些是我完全没有料到的。由此也可见极左势力在中国之嚣张，之有市场。”

英广的报道称，美国与德国两家出版社4月分别公布，他们将要出版方方所写的《武汉日记》的计划后，中国境内对方方的批评“达到了高峰”。

方方直到今天“仍很难理解”这些人对她的“仇恨”。她说：“在面对如此大的灾难之时，作为老百姓，唯有相信并依靠政府。所以，我也一直在帮助政府。包括提出意见，指出问题，也是一种帮助方式。政府做得好时，我也同样称赞他们。尽管如此，还是被那些人认定为是反党反政府，是卖国贼，是向西方反华势力‘递刀子’。这些都是极其滑稽和荒唐的帽子。我可以很容易地从那些骂我的话中看到，他们大多根本没有看我写了什么。”

报道称，许多批评在之后转变成了人身攻击与生命威胁，这不仅影响到她的情绪，也影响到了她的事业。

方方也说：“这些无比荒唐的说法，竟得到相当一些官员的认同。他们宁左勿右，完全不去查证那些攻击言论是否属实。当然，也可能是我对百姓的同情，多于对政府的赞美。我没有谄媚和颂扬政府，所以我就有罪。这就没有办法了。但对于一个作家来说，自己的国家不准许出版他的作品，是件非常非常残酷的事。”

不过，方方仍然对当初记录日记的决定没有后悔，并说作为职业作家，因为冠病疫情被封在城中记录封城中的人与事是“本应该”做的事情。报道称，现在方方出门时，许多武汉人遇到她会非常热情，甚至仍不时有读者会送花到她的单位。她说：“对我来说，这些都是比官方表彰更重要的东西。”

方方也提到，她的记录无非同情了个体，批评了政府，也记下了抗疫的各种措施。“当然我也强烈地呼吁追责，如此而已。我没有义务去承担这些辱骂和恐吓。”

方方认为，她的日记在疫情中起到了“很好的作用”，一是因为这让大家知道封城期间她与他们在一起，安抚了焦虑的人们，二是她可以明确体会到，她的日记对政府起到了监督作用。

她说：“凡我提到的事，政府也在及时关注，并且有错即纠正。尽管我对政府早期的混乱有着严厉的批评，但后来省市主要领导换人后，抗疫的方式变得有序起来，我也给予了很多肯定。”

至于中国境外疫情，方方说，她没有资格评价其他国家的抗疫措施，但认为中国的许多抗疫经验值得其他国家吸取。她说：“疫情期间，武汉人被迫封在城里，甚至禁足在家长达76天，代价真的很大，但沉重的代价换来的是现在完全没有疫情的、自由生活的武汉。从这个意义上来说，大家又觉得当时做法，也是必须。”

但方方也说，别的国家处理得不好，并不意味着她批评中国早期的混乱局面就是错的，她认为中国早期确实对疫情“漠视、延误和隐瞒”。

协助将《武汉日记》翻译成英文的美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）教授白睿文（Michael Berry）认为，方方面临网络攻击后表现出来的坚强，归根到底是因为“那个基本且基础性的信念，即她没有做错任何事情”。

不过，白睿文强调，方方不是异见人士，“她不是（像一些喷子所声称的那样）呼吁推翻政府，她是一个在武汉封城期间记录自己所见所想，记录自己经历的个人。”

白睿文说：“方方说出了真相，她之所以会这样做，是出于她对她同胞深深的热爱和同情。从很多方面来说，我在阅读《武汉日记》时感觉，这不是什么揭露黑暗，而是一个作者在至暗时刻对她家乡写下的一封情书。”