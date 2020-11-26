林郑：没意图通过施政报告竞逐连任港特首

香港特首林郑月娥今天（26日）强调，香港是以行政长官为核心，直接向中央政府负责的行政主导体制，也重视行政立法关系，并表明没有通过施政报告竞逐连任的意图。

据香港电台报道，林郑月娥在施政报告答问会上说，香港的行政、立法、司法机关权力分置，各司其职，行政主导与司法独立并无矛盾，行政长官的职责也包括维护立法会监察政府功能的权力，并表明愿意配合议员履行他们的宪制责任。

香港的政治体制模式今年较早时在当地政界和法律界引发不小的争议，港府方面强调当地没有“三权分立”，即管治权分为行政、立法和司法，分别由行政长官为首的政府、立法会和法院行使。大律师公会则指没有三权分立的说法没有根据，不符合《基本法》中清晰订明和界定“三权分立”的条文。

林郑月娥也提到，过去每当提到涉及中国中央政府的事情，都会引起香港社会撕裂，并认为要修补撕裂就要先回到“一国两制”的初心。

林郑认为，行政长官在“一国两制”下有双重身份、双重负责，她一方面要照顾香港市民福祉，一方面要向中央负责，但如果少数人不断破坏中央与香港的关系，不断抹黑及偏离“一国两制”初心，甚至危害国家安全，她作为行政长官，不能够因为要让部分香港人支持她，而接受有关见解或行为，因此行政长官的工作不容易。

林郑也提到，香港需要务实及现实的政府，即使有议员认为她不听意见、高傲，她只能说互相尊重、求同存异。

立法会议员石礼谦在会上说，大多数市民支持林郑月娥，呼吁林郑不要因少数人而令她感到不愉快。林郑月娥回应时说，她从来不会以市民欢喜或不欢喜自己作为施政宗旨，全部都为了落实“一国两制”也为了香港着想。