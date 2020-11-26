中国海军双轨并行加快培养舰载战斗机飞行员

中国海军将坚持双轨并行，加快培养舰载战斗机飞行员，建设航母体系的作战能力。

据《环球时报》报道，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校26日在例行记者会上对中国海军舰载飞行员的培养状况进行了简单介绍。

他指出，舰载战斗机飞行员是航母作战体系最关键、最核心要素，是制胜海空的重要力量。中国海军近年来，始终把加快舰载战斗机飞行人才培养作为海军转型建设的紧要大事，坚持“改装模式”和“生长模式”双轨推进，走出了一条具有特色的舰载战斗机飞行人才培养道路，对航母体系作战能力建设具有重要意义。

目前，航母部队舰载机出动效率逐步提升，不断拓展多种样式战术训练，具备昼夜间攻防能力。

中国第二艘航母“山东舰”2019年12月17日交付给海军后，中国对于舰载飞行员的需求也从而增加，进行舰载飞行员的培训能力也同样增加。

近期，中国首批“生长模式”培养的舰载战斗机飞行员通过航母昼间着舰资质认证，实现了单批认证人数最多、训练时间最少、认证周期最短等历史性突破，标志着舰载战斗机飞行员生长路径、培养链路全面贯通。

任国强介绍，这也标志着“改装模式”和“生长模式”双轨并行培养路径全面走开，标志着海军航母战斗力建设又向前推进了一大步。

他指出，与从部队选调“改装模式”培养舰载机飞行员相比，“生长模式”主要有三个特点：一是 平均年龄小，这批飞行员仅20多岁，均为高中毕业后直接招收；二是 培养周期短，在院校阶段即完成基础教育、专业理论、改装训练，熟练掌握舰载飞行理念和操纵技术的能力；三是 服役年限长，经过科学评估、着舰考核合格后即取得着舰资质认证，有效延长舰载战斗机飞行员服役年限。