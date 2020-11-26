傅高义：改善中美关系 北京可让美国媒体返回中国

哈佛大学荣休教授、著名中国问题专家傅高义认为，拜登上台后将有机会改善中美关系。他认为中美需要解决经贸交流与学术/媒体交流两个基本问题。

傅高义直言：“中国可以重新开放美国媒体驻华记者的签证，让美国人用自己的眼晴来观察，用自己的话语来讲述，这样中美关系会更有利”。

中国国家主席习近平已于11月25日晚间向拜登发贺电，让拜登上任后的中美关系成为舆论关注焦点。

综合新浪财经、《财经》杂志官网报道，傅高义在26日上午举行的“2021：预测与战略”会议上评论，指“拜登也许不是班上最聪明的那个同学，但一定是最受欢迎的那个。”

他强调拜登在华盛顿仼职多年，是个富有经的政治人物，与很多人合作过，而且是位“正直的好人”，与所有人相处都非常愉快，这是拜登身上最大的优势。

傅高义表示，拜登上台不会让中美关系突然变好，但拜登身边有一个专业的政策、外交团队这恰恰是中美之间目前最需要的，以职业的态度和精神来解决中美之间的问题。

他认为中美之间现在急需恢复对话交流，无论是官方的，还是领导人之间的私下交流管道，“拜登与中国国家主席习近平之间曾有私交是一件非常幸运的事。”

傅高义认为，尽管拜登在竞选期间说了一些强硬的话，但那只是一种“竞选需要”，上任美国总统后则是另一回事。“我认为拜登与习近平的私交将在中美关系上发挥重要作用”。

傅高义强调，新一届美国政府需要倾听更多的中国问题专家的意见。过去几年，美国没有重用什么知华派学者，很多著名的知华派学者都被排除在美国政府重要部门之外，但其实“美国有很多中文很好的外交官”。拜登已经公布的内阁团队几乎都是“受人尊敬的专家”，两国之间的专家需要更多的对话。

傅高义认为，美国会重新加入巴黎气候协议、重新加入世界卫生组织。“美国有识之士的共识是，中美完全应该在抗击新冠疫情的问题上合作。”

而要获得上述对话与合作的基础，中美需要解决两个基本问题：经贸交流与学术/媒体交流。

在经贸交流方面，傅高义认为，美国最关切的是智慧财产权问题。尽管川普政府与中国签了中美第一阶段经贸协议，但美国企业普遍对其中智慧财产权条款的效力充满“疑虑”，担心这些条款不能被有效执行。

“如果中国政府能进一步开放市场，让更多美国企业进入中国，参与对中国的建设，会更有利于改变美国企业对中国保护智慧财产权的看法。中国政府应该充分利用这一点”。

在学术/媒体交流的问题上，特朗普在过去几年收窄了中美学术交流的管道，很多美国学者无法来到中国访问，很多中国留学生也被美国拒之门外。傅高义认为，中国现在应该主动创造条件，让更多美国学者有来中国交流学术的机会，让他们有更多发言的机会。

傅高义特别提到了此前中美相互驱逐记者的事件。他表示，对于中国来说，应该抓住拜登上台的机会，重新开放美国媒体驻华记者的签证，而且要吸引更多的美国记者驻华。

“中国官方过去几年在海外宣传方面投入了很多力量，但其实于美国人来说，外宣的方式作用不大，在美国也不受欢迎，美国人希望能到中国，用自己的眼晴来观察，用自己的话语来讲述。”

傅高义说，“坦诚的交流对于相互理解与改善印象是最为有效的。如果中国能让更多美国记者来到中国，让他们能够更加自由地同中国民众交谈、和中国人交朋友，他们讲出来的故事更容易让美国人接受，这群在中国的‘讲述者’完全能成为中美交流的桥梁。”