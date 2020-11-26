阿里健康中期扭亏为盈 未单独披露互联网医疗服务营收

阿里健康今天（26日）发布了截至2020年9月30日的2021财年中期业绩，数据显示，报告期内，阿里健康营收71.62亿元（人民币，下同，约14.59亿新元），同比增长74%。同期，阿里健康实现了扭亏为盈，净利润2.79亿元，去年同期为亏损760万元，公司经调整后净利润4.36亿元，同比增长286.4%。

11月26日港股开盘，阿里健康一度涨超5%。

扛起高收入大旗的主要是阿里健康的自营业务及医药电商平台业务。

据科技媒体36氪报道，期内阿里健康的医药自营业务收入60.36亿元，同比增长75.7%，其中，线上零售自营非处方药（OTC）和处方药收入占医药自营业务收入的61.7%；医药电商平台业务收入9.25亿元，同比增长71.4%。这两项业务收入的增长主要受益于用户增长的拉动。

根据财报，截至2020年9月30日，阿里健康线上自营店年度活跃消费者超过6500万，较半年前增加1700万。而阿里健康运营的天猫医药平台GMV超过554亿元，年度活跃消费者超过2.5亿，较半年前增加了6000万。

阿里健康在中期业绩报告将消费医疗、互联网医疗及其他业务重新归类为医疗健康服务业务，该业务期内收入1.76亿元，同比增长43.3%。而在2020财年录得221.2%的高增速的互联网医疗服务，阿里健康本次并未单独披露。

在疫情期间，正是吃到了在线医疗概念的红利，阿里健康股价不断破顶，其市值更是从年前的千亿港元一度翻了不止3倍站上3000亿港元的关口。

目前，即将登陆港股市场与阿里健康同台竞技的京东健康也在着力发展在线医疗服务。根据招股书，京东健康的在线医疗健康服务包括互联网医院服务、消费医疗健康服务。截至2020年9月20日，京东健康拥有65000多名自有和外部医生。