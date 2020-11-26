日本研究人员流向中国

日本的研究人员到中国寻找进行研究活动“舞台”的动向受到关注。中国政府正在从世界各地吸引优秀的研究人员，与此同时，日本国内的大学等则存在难以找到研究职位的状况。

据日经中文网报道，为阻止人才外流，日本也许有必要以年轻研究人员为中心，讨论待遇方面的改善。

“虽然希望在日本工作，但没有职位”，中国浙江大学教授高畑亨（43岁）这样说。高畑亨教授的专业是研究灵长类大脑基因，2005年在日本的综合研究大学院大学取得博士学位后，2008年起在美国范德堡大学（Vanderbilt University）作为博士研究员从事研究活动。2013年左右，他为了回日本发展而寻找适合的职位，但愿望没有实现。

于是，在包括日本以外国家的求职过程中，高畑找到的是浙江大学。2014年他被浙大聘用。获得的研究环境十分优越。在新设的研究所，他拥有自己的研究室。除了工资之外，他还获得了五年总额相当于5000万日元（约64.2万新元）的用途不受限制的资金。虽然对于研究成果方面的要求苛刻，但高畑表示“支付给取得成果的研究人员的报酬明显高于日本”。

不限于年轻的研究人员。2016年10月，日本国立天文台的梶野敏贵教授（64岁）受聘担任北京航空航天大学的“大爆炸宇宙学与元素起源国际交叉科学研究中心”的第一任主任。梶野作为理论物理学的权威受到热心邀请，北航给出的年薪也高于在中国工作的其他教授。于是，他在保留日本职务的同时，将一半的研究活动转移到中国开展。梶野教授说：“中国的学生干劲十足，传授的一方也感觉很有意义”。

在中国开展研究的日本人持续增加。据日本外务省统计，在中国居留的日本研究人员等截至2017年10月达到约8000人。另据日本文部科学省的统计，仅从一个月以内的短期逗留的人员数来看，2018年度为1万8460人，比2014年度增加约25％，连续四年增加。从在中国的外籍研究人员人数来看，日本排在第二位，与人数减少的第一位美国和第三位的韩国形成对照。

日本研究人员参与中国的研究目前在日本受到关注，是因为日本首相菅义伟拒绝日本学术会议新会员的任命有关。此外，中国积极从海外吸引优秀研究人员的动向也是契机之一。

中国针对海外研究人员的聘用也很积极。据来自政府系智库澳大利亚战略政策研究所的数据，中国在海外的招聘基地在世界范围达到600多个，在日本也有46个。日本国立情报学研究所的准教授船守美穗说：“通过出差等短期派遣与当地大学建立关系，随后正式得到大学邀请的情况很多”。

日本的研究人员流向海外存在技术外流的风险，但有观点指出，希望在中国拥有开展研究的“舞台”，是因为日本的待遇存在问题。

熟悉中国人才招聘的日本一般社团法人“科学·政策与社会研究室”的代表理事榎木英介表示：“能力高但无法获得研究经费、或因职务不足而苦恼的日本研究人员受到来自中国邀请的情况似乎很多”。

从2018年的科学技术预算来看，换算成日元后，中国达到28万亿日元，而日本仅为中国7分之1的3.8万亿日元。另外，在日本的大学教师中，40岁以下所占的比率2016年为23.4％，创出历史最低，可见年轻人很难获得职位。

日本的博士学位的取得者也持续减少，但“在中国，博士学位有望获得较高地位和收入，因此很受欢迎”。如果想要阻止本国人才外流，改善研究环境是日本的当务之急。