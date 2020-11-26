分析：中国或缩减刺激措施 但不会很快加息

《中国证券报》今天在头版发文称，随着中国经济转好，未来政策工具“退”或是较确定的方向，但短期内“加息”的条件不充分。

这篇题为《“紧平衡”几成常态，货币政策正常化信号明显》的文章指出，在中国经济持续复苏大背景下，宏观政策正常化已处在进行时。有经济学家表示，经济回升与政策后撤的角力，将成为未来一段时间影响资本市场的重要宏观变量。

文章称，尽管中国财政政策正常化大概率也将提上日程，但在政策回归常态的过程中，货币政策无疑酝酿得更充分一些，行动得也更早一些。

今年6月，中国央行行长易纲在陆家嘴论坛上首次明确提及“考虑政策工具的适时退出”。7月，央行货币政策司官员在新闻发布会上称，利率并非越低越好。8月，央行在二季度货币政策执行报告中强调，利率过低会导致“资源错配”“脱实向虚”等诸多负面影响。

10月下旬，易纲在金融街论坛上重提“把好货币供应总闸门”“适当平滑宏观杠杆率波动”。11月上旬，央行副行长刘国强在国务院政策吹风会上表示，“特殊时期的政策不能长期化，退出是迟早的，也是必须的。”

文章也指出，在预期引导不断推进的同时，货币政策正常化在市场上已有所体现。

5月以来，货币市场流动性有所收敛，市场利率中枢抬升。目前，流动性“紧平衡”几成常态，不复年初宽松。截至11月25日，市场上7天期回购利率DR007的月平均值为2.28%，较4月的1.46%提高82基点；10年期国债收益率为3.29%，亦较4月低点上行80基点左右，均已高于疫情暴发初期水平。“宽货币”实际上已经在逐步退出。

10月以来，DR007开始连续高于2.2%的7天期央行逆回购利率，市场上出现了对“加息”的讨论。

对此，文章引述不少分析人士认为，随着经济不断恢复向好，未来宏观政策“退”或是较确定的方向。参考前几轮宽松政策退出的经验，“紧货币”与“紧信用”不可避免，政策利率上调也是正常现象。不过，今后一段时间内，应该还看不到货币当局主动上调政策利率。

华创证券首席固收分析师周冠南认为，政策退出将着眼于特殊政策的调整，延期还本付息、两项直达工具等较符合“特殊政策”的定义，或是未来退出的重点方向，流动性已回归常态，继续大幅收紧空间不大，而政策利率或处于相对稳定状态。

“政策要退，但哪些退，哪些延续，退出的节奏是快还是慢，都值得商榷。”



