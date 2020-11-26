苏贞昌之后 王定宇为何被点名上“台独清单” ？

持鲜明台独立场的台湾民进党籍立委王定宇被传将是继台湾行政院长苏贞昌后，另一名可能被北京列入“台独”顽固分子清单的台湾政治人物。

大陆媒体《海峡导报》24日发表题为《王定宇能上“台独”清单吗？曾狂言“一个台湾士兵能摧毁一辆中国坦克”》，直指王定宇态度非常嚣张，时常针对两岸议题大放厥词。

对此，王定宇似乎丝毫不慌，反而引以为荣。他在国台早办上周三（18日）间接证实名单的存在后，回应称对于自己能列在名单中“倍感荣幸”，直言“应该要办桌庆贺一番”。

台湾《中国时报》引述熟悉对台事务的大陆媒体人士分析，新的台独清单可能会补上一些人，最近两年在政治界活跃被称为“新兴台独”的王定宇是其中一位可能人选。

究竟王定宇是谁，他又为何会被列入名单？

坚持台独的外省后代

据《海峡导报》24日报道，今年51岁的王定宇出生于桃园，他的父亲是海南人，生前为工厂厨师，母亲则是台南麻豆人，因此王定宇在台湾属于“外省二代”。

他高中毕业后考上位于台南的成功大学，大学期间开始参加学生运动，并任学生会会长。进入社会后，他曾担任时任立委施明德的办公室主任，活跃于民进党在台南市的基层活动。

王定宇2019年在个人Facebook上上传自己年轻时的照片（中），透露自己曾当过老师（互联网）。

深耕基层 连选连任

王定宇很懂得深耕基层，凭借着激进的言论，渐渐在深绿大本营打响知名度，并于2002年当选台南市议员，此后连选连任，几乎每次都是高票当选。2016年立委选举，他以72.05%得票率、十万票的差距击败国民党候选人林易煌，获得压倒性大胜，当选台南立委，更是该届选举“全台第一高票”。

今年初的立委选举，王定宇面临中国国民党前主席洪秀柱的挑战，最后仍以较大的优势获胜，连任台南立委。他目前在立法院外事防务委员会，作为“重量级立委”，又是蔡英文派系成员，被视为民进党下届台南市长的热门人选。

王定宇（左）在今年年初的大选中以大优势击败国民党前主席洪秀柱（右），并被视为下届台南市长的有利参选人。（互联网）

蛋洗连战 围攻张铭清

2005年，时任中国国民党主席连战赴大陆访问，王定宇率绿营支持者前往机场抗议，并跟蓝营支持者大打出手，一时间鸡蛋、棍棒、石块齐飞，场面混乱，多人挂彩，引发海内外舆论哗然。次年，王定宇被检方依照妨害公务及重伤害等罪起诉，被判处四个月刑期。

时任中国国民党主席连战2005年赴大陆访问时，遭王定宇率绿营支持者前往机场抗议。（互联网）

三年后，时任海协会副会长张铭清以厦门大学教授身份扺台进行学术交流。王定宇当时通过电台节目，号召支持者在台南各景点集结包围张铭清。其中在台南孔庙，场面一度失控，造成张铭清被推倒，腰部挫伤，过后取消所有行程提前离台。

时任海协会副会长张铭清2008年抵台进行学术交流时，也遭到王定宇的阻挠。（互联网）

张铭清事件令王定宇在台湾声名大噪，不过也被蓝绿双方的媒体批评，认为他的粗暴行为有损台湾形象，无法容忍。

称一名台湾士兵可败一大陆坦克

台湾国防部2017年发布蔡英文政府任内第一个国防报告书后，王定宇在政论节目上称，一名使用“红隼”反坦克武器的台湾士兵可摧毁一辆坦克，因此认为台湾能利用不对称战力打败解放军。

他的言论引起两岸网友批评，因为虽然“红隼”拥有400毫米穿甲能力，但解放军最新的主战坦克99A式的正面防护物理厚度已达到1200毫米厚均质装甲的水平，另一款90年代后量产的96式主战坦克也能防护威力为700毫米的尾翼稳定脱壳穿甲弹攻击，二者都远超出“红隼”的穿甲能力。

评论：清单或激化“台湾保护主义”

台湾媒体《风传媒》21日刊登评论，指这并非北京首次对台独支持者“拉清单”。

早在2018年，有大陆媒体平台“今日海峡”就曾效仿美国在伊拉克反恐战争中的“扑克牌通缉令”，以扑克牌模式列出一份“台独黑名单”。

名单从K到A的顺位是李登辉、蔡英文、赖清德、陈水扁、辜宽敏、史明、苏贞昌、林义雄、吕秀莲、游锡堃、郭倍宏、黄国昌、蔡丁贵共13人，其中史明与李登辉都已先后离世。

2018年大陆媒体曾列出“台独”扑克牌。其中蔡英文排第二。（互联网）

而王定宇当时并不在这13人中。因此，有评论相信他与台湾基进党立委陈柏惟应该都非常想要挤入新的“台独顽固分子”名单，借此加固自己的反大陆立场，获取更多深绿、台独选票。

评论认为，罗列台独清单的效果适得其反，北京对台的施压，或激化台湾保护主义意识，伤及两岸人民的利益与情感。