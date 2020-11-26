中国国防部：国防实力不匹配经济实力

针对中共五中全会提出“确保2027年实现建军百年奋斗目标”，中国国防部发言人任国强今天说，中国已是世界第二大经济体，“但国防实力与之相比还不匹配”，因此需要加快军队现代化。

据中国国防部官网消息，任国强今天在例行记者会上说，中共中央着眼国家安全和发展全局需要，在迎接建军100周年的重要历史节点，提出建军百年奋斗目标，根本指向是提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，为实现国防和军队现代化阶段性目标任务提供了战略引领。

任国强接着表示，其极端重要性，可从以下四个方面加深理解。

一是要求加快机械化、信息化、智慧化融合发展。解放军已基本实现机械化，信息化建设也已取得重大进展。随着战争形态加速演变，建设智慧化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。而加快这一融合发展，可抢占世界军事变革先机主动。

二是要求加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化。要以先进军事理论引领军事实践，以先进组织形态解放和发展战斗力、解放和增强军队活力，以高素质专业化军事人才方阵托举强军事业，以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑。这既是加快国防和军队现代化的内在要求，也是实现建军百年奋斗目标的基本路径。

三是要求坚持品质第一、效益优先。中国面临的安全角势复杂严峻，国防和军队现代化需求与可能的矛盾还比较突出，这就需要把高品质发展放在首位，提高军事系统运行效能和国防资源使用效益。

四是要求促进国防实力和经济实力同步提升。中国经济实力、科技实力、综合国力在“十三五”时期（2016至2020年）跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与中国国际地位和安全战略需求还不相适应。

任国强对此强调，这就需要同国家现代化发展相协调，充分利用全社会优质资源，加快国防和军队现代化，确保强军征程行稳致远。