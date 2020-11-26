中国央行：坚决守住不发生系统性金融风险的底线

中国央行26日发布2020年第三季度中国货币政策执行报告，强调要“坚决守住不发生系统性金融风险的底线”。

据新浪财经报道，央行在报告中指出，要健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

中国成为当前疫情中少有的已在快速恢复的经济体。然而进入11月，中国河南国企永煤集团、辽宁华晨汽车集团、北京紫光集团有限公司三家国企在八天内接连出现债务违约的情况，引发信用债市场巨震，以及对系统性金融风险的担忧。

与此同时，报告也强调，要进一步推进金融机构改革，不断完善公司治理，优化金融供给。坚持以强化公司治理为核心，深化国有商业银行改革，建立中国特色现代金融企业制度，提高效率，更好服务小微企业、民营企业。并且从完善货币、监管、税收等制度入手，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，促进中小银行和农村信用社回归当地、回归本源，建立有效的治理制衡机制，健全资本补充的长效机制。

报告中也称中国9月CPI涨幅已回落至2%以下，初步估计全年CPI涨幅均值将处于合理区间。中长期看，央行认为中国经济运行总体平稳，总供求基本平衡，供给侧结构性改革深入推进，市场机制作用得到更好发挥，货币政策保持稳健，货币条件合理适度，不存在长期通胀或通缩的基础。