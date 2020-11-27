武汉理工学生联署抵制“黑心导师”恢复招研资格

武汉理工大学研究生陶崇园坠亡两年后，其导师王攀获公示恢复硕士研究生招生资格。该公示引起学生的不满，已有学生发起联署活动，抵制校方这一决定。

据澎湃新闻报道，武汉理工大学部分学生从25日以来开始行动，他们制作了一个公开的网页，呼吁社会公众、校内学生和教职工通过实名签署联名信的形式（以下简称“联署活动”），抵制王攀恢复研究生招生资格，这封联名信将在研究生招生资格公示期间（2020年11月27日17:00前）以书面形式上交学校相关部门。

记者26日晚采访到此次联署活动的发起者之一小木（化名），她表示，本次活动的发起团队成员都是武汉理工大学校内学生，联署活动的诉求是停止王攀的研究生招生资格。“我们的团队力量还很薄弱，虽然知道导师权力的监管体制还不够完善是背后更大的问题，但目前我们只能做到这么多。”

据小木统计，截至11月26日晚上7点40分，线上共有3361人实名参与此次的联署活动，其中武汉理工大学有七百多人，其余的是社会公众。

据此前报道，2018年3月26日，武汉理工大学三年级研究生陶崇园坠楼身亡。聊天记录显示，其导师王攀曾多次要求陶崇园喊他“爸爸”，王攀也常常称呼陶崇园“儿子”。陶崇园姐姐曾公开表示，陶崇园承受了王攀的精神摧残，最终坠亡。

武汉理工大学2018年4月作出《情况通报》，称王攀与学生认义父子关系，且指导学生升学就业过程中方法欠妥；为此，学校已停止其研究生招生资格。