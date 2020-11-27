据报鸿海将部分生产线从中国迁往越南

知情人士透露，知名苹果代工厂商台湾鸿海集团（Hon Hai Precision Industry）将把苹果公司的部分iPad和MacBook生产线从中国大陆迁往越南，因为该公司寻求减轻在现任美国总统特朗普离开白宫后，美国继续与中国进行贸易战的风险。

据路透社报道，知悉情况的消息人士说，鸿海(富士康)计划将部分苹果Mac电脑及iPad生产线移出中国，新的生产基地将落脚在越南东北部的北江省。这将是鸿海首次在中国大陆以外生产iPad。

鸿海日前公告斥资2.7亿美元（3.61亿新元）成立新公司FuKang Technology Company limited。消息人士称，这是为了布局越南，在原来的北江厂区附近再扩厂。

消息人士指出，此前鸿海与和硕计划在墨西哥开设新工厂，今年7月鸿海也计划投资10亿美元在印度南部成立一家苹果手机组装厂，以加速中国以外的全球化布局。

鸿海是主要的iPad制造商之一，其他还包括仁宝及比亚迪。

消息人士说：“Mac及iPad规划明年上半年投产。”但目前并不清楚共有多少产能将自中国大陆移至越南。

鸿海在北江厂区除了生产从中国移出的部分Mac及iPad产品之外，也将组装Sony电视及键盘等相关零组件。消息人士提到，Sony电视预计在今年底明年初开始组装。

中美贸易战开打后，基于客户要求分散在中国的生产线，越南成为许多企业在中国大陆之外的首选制造地。

尤其今年中美关系日益恶化之际，包括鸿海等代工商都必需提供两套供应链服务“G2”两个市场。消息人士说：“品牌厂要求分散”，供应链就要动起来，这应该是美国政府的策略。

鸿海董事长刘扬伟在8月的投资人说明会中即说，全球G2（中国与美国）的发展已成趋势，如何提供两套供应链来服务这两大市场，也是世界趋势，这也是鸿海一直在做的事。

鸿海针对上述消息回覆称，鸿海一向不评论任何有关既有以及潜在客户、产品、供应链伙伴之市场传言。



