哈工大宿管感恩节送糖被威胁举报“过洋节”

中国哈尔滨工业大学内一宿管阿姨在感恩节当天为表示感谢，送学生糖果，却被一名学生威胁要举报她公开搞“洋节”活动。哈工大对此回复说，公寓阿姨派发巧克力是出于好心，学生留言提醒阿姨也是出于善意。学校不提倡有宗教色彩的“洋节”进校园，坚决禁止宗教活动进校园。

据澎湃新闻报道，微博账户名为“八鹅吃瓜酱”的博主26日在微博发布的微信群聊截图显示，微信用户“王X”称，“今天是西方感恩节，我借此节日在这里感谢同学们对17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大厅为大家分发糖果，先到先得，发完为止。”

群内成员“有趣的”称，“宣传这种西方节日，作为宿舍辅导员，非常不妥。尤其在哈尔滨工业大学。作为官方代表，公开搞‘洋节’庆祝活动，不考虑影响吗？” “有趣的”表示，如不停止，自己将向学校有关部门反映。

“王X”后来回应称，自己欠考虑，“实际就想表达感谢一下同学对公寓工作支持。以后会多多注意。”

同日，一名哈尔滨工业大学的学生告诉记者，他和前述宿管阿姨在一个微信群，确有此事。阿姨已经在微信群中向学生道歉，并表示希望同学能删除此前的微博截图，不再多做议论。该同学称，微信群中，有同学对阿姨送糖果的做法表达了谢意。

有网友指出，宿管阿姨所说的17公寓为研究生公寓。

哈尔滨工业大学党委研究生工作部的工作人员称，学校对于过“洋节”持中立态度，没有推崇，但也没有禁止，如果宿管阿姨因为想跟学生更多地交流，选择了过“洋节”，而对不愿过“洋节”的学生造成了困扰，总务处表示抱歉。

哈工大已在微博回复事件称，针对“宿舍阿姨感恩节送糖果被学生威胁举报，说阿姨公开搞‘洋节’庆祝活动”的网友热议，经调查了解，公寓阿姨派发巧克力是出于好心，学生留言提醒阿姨也是出于善意。学校不提倡有宗教色彩的“洋节”进校园，坚决禁止宗教活动进校园。

对于宿舍阿姨被据报，很多网友认为学生吹毛求疵，小题大作。有人留言说：“阿姨借感恩节的名号，向宿舍学生表达对自己工作支持的感恩。有何不妥？举报人真是上纲上线，不分青红皂白。”还有网友留言说：“周末休息来源于圣经，厉害就别休息！”“举报就是文化自信了？乱扣帽子。”还有网友评论说：“哈工大作为海内外有名的大学，不应该借此机会好好给学生普及普及什么是节日，再力挺一片初心的阿姨们吗？”