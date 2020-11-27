任正非：荣耀要超越甚至打倒华为

中国电信巨头华为日前将旗下荣耀品牌剥离出公司体系，华为创始人任正非说，一旦“离婚”就不要再藕断丝连，他敦促荣耀做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊“打倒华为”，成为自我激励的口号。

据《华夏时报》报道，华为心声社区11月26日发布了华为创始人任正非在荣耀送别会上的讲话。任正非解释了为什么要剥离荣耀，他指出，华为不能因为自己受难而拖代理商、分销商下水。

任正非解释，华为在美国的一波又一波严厉的制裁下，终于明白美国某些政客不是为了纠正我们，而是要打死我们。华为短期的困难，我们有能力克服。但不因自己受难而要拖无辜的人下水。

他指出，荣耀分布在170个国家的代理商、分销商，会因渠道没有水而干枯，会导致几百万人失业；供应商也因为我们不能采购，而货物积压，销售下滑，拖累股市。因此，荣耀要使干枯的渠道在水源未断时，补充满流水。

任正非指出，荣耀是生产低端产品的，剥离后的荣耀能在智信公司的领导下迅速恢复生产，解决上、下游合作伙伴的困难。

任正非说，未来我们是竞争对手，你们可以拿着“洋枪”“洋炮”，我们拿着新的“汉阳造”，新的“大刀、长矛”，谁胜谁负还不一定呢？我们对你们不会客气的，你们有人在竞争中骂打倒华为，“他是英雄好汉，千万不要为难他们。”

他寄语荣耀团队：坚持奋斗的目标与方向，坚持有所为、有所不为；坚持创新不动摇，决不允许队伍熵增。