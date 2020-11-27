孙春兰在官媒撰文：优化生育政策 应对老龄化

中国国务院副总理孙春兰在《人民日报》撰文指出，政府要积极应对人口老龄化，优化生育政策，切实减轻家庭生育养育负担。

据《人民日报》报道，孙春兰说，中国第十四个五年经济社会规划（“十四五”）公报中，提出了“全面推进健康中国建设”的任务。要围绕公报提到的目标，采取更加有力的举措。

孙春兰强调，“十四五”时期是应对人口老龄化的重要窗口期，到“十四五”末，中国预计60岁以上老年人口占总人口的比例将超过20%，从轻度老龄化进入中度老龄化阶段，因此应该积极应对人口老龄化。

她要求，应该优化生育政策，推动相关经济社会政策配套衔接，减轻家庭生育养育负担。

在应对老龄化方面，孙春兰还要求，应该健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，支持社会力量兴办医养结合机构，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康养老服务；鼓励各类主体举办老年大学，引导老年人以志愿服务形式参与乡村振兴、社区治理、公益慈善等。

中国社会科学院副院长蔡昉23日在官媒刊文指出，“十四五”应稳妥推进生育政策改革，尽快实现家庭自主生育。《北京日报》刊发了蔡昉这篇题为《推动人口生育率向更均衡水平靠近》的文章指，“十四五”期间，中国人口增长将逐年减速，人口总量向峰值趋近，老龄化进程明显加快。人口因素对经济、社会、民生诸多方面的严峻挑战将在这一时期显现。

蔡昉认为，“按照优化生育政策、增强生育政策包容性的部署，推动人口生育率向更均衡水平靠近，减缓人口增长率的下降趋势”等政策领域和制度建设任务应该在“十四五”规划中具有重要的优先序。