中国稀土磁铁原料价格本周飙升，分析认为，受疫情冲击的海外需求复苏以及对潜在出口管制的担忧，导致买兴升温。

据路透社报道，稀土磁铁原料的三个主要品种之一的氧化铽价格周四涨至每公斤6130元人民币（1247.58新元），为2012年6月以来最高，本月迄今增幅高达26%。

氧化镨钕（PrNd）周三触及三年高位，氧化镝周四创下6月以来最高。

中国海关数据显示，9月中国对美国的稀土磁铁出口超过480吨，至少是2016年以来最高的单月对美出口规模。

中国是全球最大稀土磁铁产国，这种材料被广泛用于从风力涡轮机到军事设备等各个领域。

位于悉尼的经纪公司Ord Minnett的分析师凯利（Dylan Kelly）在给客户的报告中说，价格飙升是由于磁体原料需求强劲，以及即将于12月1日开始实施的中国出口管制法可能影响关键矿物的潜在出口。

中国上月表决通过出口管制法，该法明确，对任何国家或地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益，中国可根据实际情况对其对等采取措施。

凯利写道，“这是中国为防止向洛克希德马丁（Lockheed Martin）等公司供应某些材料的回应。”他指的是美国国防承包商向台湾出售武器激怒了北京。

咨询公司Adamas Intelligence常务董事卡斯蒂略（Ryan Castilloux）认为，价格的上涨是受到市场供需紧绷推动，中国的磁铁生产商往往最多只保留一个月的库存。他说：“如果需求发生很大变化，一般他们就无力招架了”，中国以外消费的反弹比预期“更快、更强劲”，导致库存迅速减少。

他还指出，中美之间的“政治角力”以及即将推出的出口法律是另外的影响因素，买家可能会囤货以免受到影响。