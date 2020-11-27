分析：香港写字楼疫后前景依然乐观

在冠病大流行病过后的世界里，写字楼可能永远无法再企及过去的高度了，但分析认为，新加坡和香港写字楼的前景依然乐观。

据彭博社报道，分析认为，这两个城市相对而言住宅小、通勤时间短，再加上新科技公司租户，都利好专注于这些市场的房地产信托公司。

它们侧重本地的房地产投资信托(REIT)今年的表现强于澳大利亚和日本的同行，并且因市场轮动到了对经济敏感的股票而继续上涨。彭博汇编的数据显示，香港的冠君产业信托租户包括花旗集团，新加坡的吉宝房地产信托和丰树商业信托击败了澳大利亚和日本的等权重信托篮子。

诚然，没人指望新加坡和香港的写字楼在大流行病中毫发无损。像花旗集团和瑞穗金融集团公司在新加坡、麦格理在香港，许多公司因为需求动荡而且面临着将有一些工作远程进行的未来而在放弃办公室空间。

根据高力国际的数据，新加坡第三季度的空置率已经从一年前3.3%升至4.9%，而香港9月份甲级写字楼的空置率从去年同期的6.1%升至9%。

但是它们当地疫情相对得到了控制。不过住房也小得令永久性在家办公的未来无望，而不像在伦敦或者纽约，这两地没有上班族可以退居的大块郊区。这可能就是为什么它们的REIT距离收复今年的失地仅剩约13个百分点，而澳大利亚和日本REIT平均下跌了24%。