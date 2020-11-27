【图集】猪心猪肠齐飞 苏贞昌发表施政报告被蓝营丢内脏伺候

在几次尝试发表施政报告不果后，台湾行政院长苏贞昌今天（27日）在蓝营抗议声中，于立法院发表报告，在野的国民党立委甚至向苏贞昌丢猪内脏。

据台湾《联合报》报道，朝野立委为了苏贞昌发表施政报告爆发冲突。国民党立委不满民进党团护航，拿出猪内脏往台上丢，这是继水球、面粉、鸡蛋之后，首次发动猪内脏攻击。

一名女立委（中）疑似在台湾立法院演讲台上丢猪肠，苏贞昌则在后面看似等待发表报告。（路透社）

国民党立委今天在立法院扔掷猪内脏后，立法院地面出现猪肠等内脏。（路透社）

台湾在野立委为阻止苏贞昌在立法院发表施政报告，与民进党立委起冲突，演讲台前出现海报和猪内脏。（路透社）

国民党立委在立法院举起标语，除了对台湾允许进口莱猪表达不满之外，也阻止苏贞昌（左）发表施政报告。（法新社）

据了解，在瘦肉精莱克多巴胺猪肉（莱猪）课题方面，在野党以反对政府允许内脏出口，作为主要诉求之一。报道称，国民党立委讨论今天战略时，鹰派提出丢内脏手段，“想要羞辱苏贞昌，让他有个狼狈的一天”。

苏贞昌在这之前已12次尝试发表施政报告，但在国民党团的杯葛下无法进行。民进党立委决定今天要排除障碍，让苏贞昌上台报告。蓝绿立委早上7时就在推挤中进入议场。

苏贞昌和立法院长游锡堃今早10时进入立法会议场。游锡堃随后宣布开会，国民党立委则高喊要苏贞昌道歉，处理程序问题。汽笛喇叭、口哨声不断阻挠议事进行。

游锡堃在执政党立委的帮助下，先表决国民党提的程序问题，但国民党立委林奕华质疑，很多民进党立委不在座位上却可以投票。立法院之后在民进党人数优势下，否决国民党的提案，游锡堃随后完成报告事项。

国民党立委眼见诉求都没有被重视，蜂拥向前拔下麦克风，并丢掷猪肠等猪内脏，苏贞昌则在穿着雨衣的民进党立委的团团围住下上台报告。