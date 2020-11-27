杨惠妍第四年蝉联中国女首富

胡润研究院今日（27日）发布《2020胡润女企业家榜》。39岁的碧桂园执行董事杨惠妍的财富增长500亿人民币（100亿新元），以2250亿连续第四年蝉联中国女首富。

据新浪财经报道，“医药女王”——59岁连云港人钟慧娟财富增长510亿达1350亿，超过“地产女王”吴亚军，首次成为中国及全球白手起家女首富。蚂蚁集团49岁的彭蕾是白手起家上榜新人中排名最靠前的，以305亿位列第19名，彭蕾参与创造了2个万亿级企业：阿里巴巴和蚂蚁集团。

此外，继承财富的有16位，占比29%。新希望40岁的刘畅个人财富增长30亿，达到270亿。

此次共有13位女企业家落榜，分别是因债务违约导致财务危机的新华联肖文慧；因财富没有达到115亿门槛而未上榜的波司登的梅冬、恒瑞的吴羽岚、茂业的张静、雅居乐的陆倩芳、敏华的许慧卿、金典的王秋杨、海澜之家的周晏齐、南都的赵亦斓、圣农的傅芬芳、申通的陈小英、永锋的林旭燕和陌陌的张思川。

“中国女性继承人预计将在20年内继承19.5万亿的财富。”根据胡润财富报告，中国预计有17万亿的财富将在10年内传承给下一代，39万亿将在20年内传承给下一代，60万亿将在30年内传承给下一代，男女各占一半。