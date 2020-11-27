澳洲对中国的葡萄酒反倾销措施表示失望

在中澳两国关系未见好转的背景下，中国今天（27日）宣布将向部分澳大利亚葡萄酒实施临时反倾销措施，澳洲对此表示“极度失望”。

中国商务部在官网上宣布，调查机关初步认定，原产于澳大利亚的部分进口葡萄酒存在倾销，中国国内相关葡萄酒产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

受影响产品为装入2升及以下容器的葡萄酒，保证金比率介于107.1%至212.1%，明天起生效。

据路透社报道，澳大利亚农业部长利特普劳德（David Littleproud）在声明中说：“今天的决定令人非常担心的事态发展，澳大利亚将大力反对。”

利特普劳德也说：“澳洲政府坚决驳斥任何关于我们的葡萄酒生产商将产品倾销到中国的指控，也继续相信这些说法没有任何依据或证据。”

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国已先后对澳洲牛肉、葡萄酒和大麦等商品施加进口限制。澳大利亚总理莫里森近日对华释放善意，但中国舆论并不买账，认为堪培拉只是迫于近期国际政局变化和经济压力，才在对华言论中“画风突变”。中澳关系继续僵持，北京也未放宽对澳经济制裁。

中国外交部本周提到，澳洲总理莫里森对于中国经济发展全球影响和中国脱贫事业给予“积极评价”，并希望澳洲在对华关系问题上，独立自主地作出客观理性，符合自身利益的选择。