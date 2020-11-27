中国银保监会：P2P网贷机构本月中归零

中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿介绍，中国互联网金融风险大幅压降，中国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家，逐渐压降到今年11月中旬完全归零。

刘福寿今天（27日）在“财经年会2021：预测与战略”上发表了主旨演讲时还指出，大中型企业债务风险有序化解，房地产金融化、泡沫化的势头得到了遏制。地方政府的隐形债务风险初步得到了控制。

刘福寿介绍，防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展。金融资产盲目扩张得到根本的扭转，影子银行风险持续收敛，规模较历史峰值压降了大概20万亿元（人民币，4万亿新元），不良资产处置大步推进，从2017年初到今年9月末银行业处置的不良资产超过之前8年的总和。金融违法腐败行为受到了严厉的惩治，一系列的非法重大集资案件、不法金融集团和中小银行机构风险得到了稳妥的处置。

刘福寿指出，金融开放也进一步扩大。2018年以来金融管理部门推出50余项开放措施，放宽外资准入条件和持股比例的限制，扩大业务经营范围，相关法律法规修订已经基本完成。《外资银行条例》实施细则和《外资保险公司的条例》和实施细则都做了修改。2018年以来外资银行和保险公司获批来华设立各类机构将近100家。