上海往返盐城的盐通高铁试运 时速350公里

中国盐通高铁今日（27日）试运行，未来上海往返盐城将无需换乘。正线全长156.6公里，设计时速350公里。

据澎湃新闻报道，盐通高铁北起徐盐铁路盐城站，南至沪苏通铁路南通西站，设盐城、盐城大丰、东台、海安、如皋南和南通西等车站。正线全长156.6公里，设计时速350公里。

铁路部门工作人员告诉记者，盐通高铁开通后，将与沪苏通铁路连接，旅客可乘坐高铁直接往返上海和盐城，无需换乘。

铁路部门相关技术人员介绍：“试运行主要是按试验大纲要求，利用不少于一个月的时间，进行列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。”

盐通高速铁路是中国“八纵八横”高铁网沿海铁路的重要组成部分，是服务“一带一路”建设和“长江经济带”的交通脉络，是苏北地区首条全线时速350公里的高铁。

盐通高速铁路建成后，将与青盐铁路、徐宿淮盐铁路、沪通铁路、南沿江城际铁路和通苏嘉甬城际铁路形成“无缝”对接，对完善长三角地区城际网布局，缩短江苏沿海城市间的空间距离；改善江苏东部地区的交通条件与投资环境，为江苏沿海开发战略提供强有力的运输保障。

澎湃新闻分析说，这对推动江苏沿海地区加快融入长三角区域，促进苏中、苏北振兴，提高中国沿海铁路通道整体运输能力和运输质量具有十分重要的意义。