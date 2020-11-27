老人误种罂粟被判五年 法院：多次供述其知晓种植罂粟

因被邻居介绍花很好看，中国一名75岁老人种下两粒罂粟果实，直到派出所检查，清点出四千多棵，被判五年刑期。老人家属称，其直到被抓才知道种的是毒品。不过江苏省连云港市海州区法院对案件进行说明指，涉事老人在侦查阶段多次供述其明确知晓自己种植的为罂粟。

据澎湃新闻报道，法院在微博发布说明指，被告人李某某2018年12月份在连云港市海州区某镇其子经营的养殖场空地上，种植两颗罂粟果实，于2019年3月8日11时许被连云港市公安局新坝派出所民警查获。经现场铲除并清点，共计查获罂粟幼苗4104株。

李某某在侦查阶段多次供述其明确知晓自己种植的为罂粟，且李某某所在村在案发前持续通过广播宣传禁止种植罂粟。该案移送法院审理时，承办法官明确告知李某某可以委托辩护人，但是被告明确表示不需要委托或指定辩护人。

法院今年9月19日第二公开审理，在李某某以身体不适为由拒绝出庭且其家属亦拒不配合的情况下，公安民警联系村干部于开庭当日一同将李某某带至法院，共同旁听了庭审。李某某当庭表示对犯罪事实无异议且认罪认罚。开庭审理前后，承办法官均能与李某某正常沟通，并未发现其存在生理性耳聋。

按照《刑法》规定，李某某种植罂粟数量达4104株，犯罪时72周岁，不符合已满75周岁的人故意犯罪可以从轻或减轻处罚的事由，所以判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6000元（人民币，下同，1220.53新元）。