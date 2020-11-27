中国前10月公路水路投资超年目标19.4%

中国交通运输部召开发布会宣布，今年1月至10月份，公路水路完成投资2.1万亿元（人民币，下同，4270.92亿新元），超过全年投资目标的19.4%。

据中新社报道，中国交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，公路水路今年1月至10月不但提前完成了全年的投资目标，还超过了近20%，这是近几年来少见的投资力度。其中，10月完成交通固定资产投资同比增长了2.3%，公路水路完成投资同比增长了5%。累计来看，1月至10月完成交通固定资产投资28466亿元，同比增长了8.9%，整个交通大盘子投资同比增长了8.9%。

统计数字显示，今年10月，完成营业性客运量10.8亿人次，恢复至去年同期的69.1%，恢复程度较9月提高了2.8个百分点。其中，公路、水路分别恢复至去年同期的63.4%、73.1%。全中国36个中心城市完成公共交通客运量46.1亿人次，恢复至去年同期的81.9%，恢复程度较9月提高0.2个百分点。

此外，货运量连续6个月保持正增长。10月同比增长7个百分点。

港口货物吞吐量连续7个月实现正增长。10月同比增加近10个百分点。10月，全中国港口完成货物吞吐量13.3亿吨，同比增长9.8%，增速较9月加快0.9个百分点。集装箱完成吞吐量同比增长11.4%，增速较9月加快3.8个百分点。