林毅夫：风吹草动不会动摇中国发展后劲

中国北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫今天（27日）指出，在出口导向型经济中，如果出口因一些风吹草动而减少，人们心里就容易不托底。但随着中国经济出现上述变化，“外面的风吹草动不会动摇我们发展的后劲。”

据中新社报道，林毅夫在当天举行的2020北京国际金融安全论坛上说，随着经济体量扩大并以国内大循环为主体，中国经济像一艘航空母舰，即使外面风雨飘摇还是可以稳定前进。

他指出，过去中国一直被认为是出口导向型经济，2006年货物出口占国内生产总值的比重一度达到35.4%，但2019年该数字已下降到17.4%。这反映出两个现象：一是中国经济体量扩大，生产力大部分可以国内消化；二是经济中服务业比重提高，由于服务业中很大一部分不可贸易，货物出口比重随之降低。

不过，以内循环为主体并不意味着中国不重视国际市场。林毅夫称，中国经济体量巨大，但国际市场也依然广阔，尤其现代制造业等行业的相当部分利润来自于国际市场。

此外，经济发展方向必须依照每个经济体的比较优势。在部分高科技产业领域发达国家依然具有比较优势，中国一方面要努力提升科技水平，但在国内生产成本较高的时候也要从国际上购买所需的技术与产品，这样才能降低生产成本，加快发展并提高发展质量。

林毅夫说：“在前进的道路上，我们要继续利用好国内、国际两个市场，这样中国的发展成本会更低，且也会带动其他国家发展。”