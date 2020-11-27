中国工业企业累计利润录得今年首次正增长

中国工业企业累计利润今年来首次出现正增长，显示中国经济复苏步伐稳步加快，并处于全面回暖的健康态势。分析认为，内需能否进一步扩大，成为左右未来中国工业利润的关键因素。

中国国家统计局今天公布的数据显示，中国规模以上工业企业今年首10个月实现利润5.01万亿元（人民币，下同，1.02万亿新元），比去年同期增长0.7％。在此之前，首九个月工业企业利润同比下降2.4％。

从单月数据来看，规模以上工业企业利润在10月同比大涨28. 2％，增幅比9月扩大18.1个百分点，创下近九年来新高。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读，这主要是去年同期表现欠佳，形成较低的比较基数，以及当月投资收益增加等因素共同作用的结果。

规模以上工业企业，主要是指年主营业收入在2000万元以上的工业企业。

在41个工业大类行业中，36个行业的利润增速都比首九个月提高，其中12个行业的增速达到两位数。电子和汽车制造业在内的装备制造业，依然是拉动工业利润回暖的主要动力，今年首10个月同比增长9. 6％，增幅进一步扩大。

值得注意的是，此前严重萎缩的石油加工和钢铁等上游原材料行业，也随着下游需求持续回暖而快速改善。尽管原材料制造业首10个月利润仍同比下降6％，但跌幅已比首九个月收窄9.1个百分点。

总体来看，朱虹认为随着市场供需关系改善和产业循环畅通，工业企业生产经营持续好转，盈利恢复态势进一步巩固。但她也提醒，应注意到工业企业应收账款增速有所上升，现金流压力加大，不利于企业生产经营的持续恢复。

华侨银行大中华区研究主管谢栋铭接受《联合早报》访问时分析，中国国内生产总值（GDP）的增长势头，在工业领域的复苏态势上得到印证。“如今工业利润也恢复到冠病疫情前的水平，并且从最新数据来看，各领域全面回暖，而不是像2008年金融危机时那样，仅靠大型基建和房地产等个别领域带动。”

华泰证券分析师刘雯琪和易峘撰文指出，在内需复苏和外需形势好转的共同提振下，中国出口和消费品相关行业近期利润明显回升。年底前出口需求扩大，有望带动工业企业利润增长继续加速。考虑到当前中国正值制造业升级周期的爬升阶段，利润回升也将为制造业投资进一步复苏“添砖加瓦”。

全球多数国家尚未走出疫情冲击，为“一枝独秀”的中国制造业提供外需支撑。谢栋铭举例说，近期中国港口集装箱严重短缺，正是因为从中国运往海外的货物多，从国外运入中国的货物少而导致。但他研判，全球疫情将随着疫苗普及而逐渐受控，届时外需回落，内需将在带动工业利润增长方面扮演更关键角色。

“从当前经济复苏势头来看，中国的‘双循环’模式正在顺利推展，接下来就要看内需能否像官方预期般持续、稳定地扩大。”（《联合早报》上海特派员陈婧报道）