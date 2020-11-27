台湾“莱猪”之争的始末

台湾行政院长苏贞昌今天（27日）在在野党国民党的强力抵制下，在立法院发表施政报告， 结果遭国民党立委丢猪内脏“伺候”， 抗议蔡英文政府允许进口美国“莱猪”。

“莱猪”到底是什么？这个课题为何引发巨大争议？

国民党立委24日在台湾立法院摆放标题与猪只模型，抗议民进党政府允许出口美国莱猪。（自由时报）

莱猪即含莱客多巴胺的猪肉，而莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加莱客多巴胺，但被欧盟、中国大陆等多个地区和国家禁用。

台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药后，在隔年先尝试将莱客多巴胺解禁，后向世界贸易组织预告制定莱客多巴胺容许剂量，但在外界抗议反对下而无法进行。

而多年来，美国政府一直向台湾施压，要求台湾开放对含莱客多巴胺的肉类进口。

时任总统马英九2012年决定有条件开放含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引发当时在野的民进党，台联党和亲民党等政党和台湾本土猪农的不满，发起抵制美牛进口、霸占立法院议场的主席台以瘫痪议场，更有示威者向立法院丢掷牛粪，大喊“宁愿吃牛粪，不愿吃毒牛”。

随着联合国国际食品法典委员会在当年7月将莱克多巴胺残留量标准定在一亿分之一（10ppb）后， 含莱克多巴胺的美牛案在国民党人数优势下在当月获得立法院通过，含相同莱克多巴胺含量的牛肉也得从美国进口。美国“莱猪” 则要再等上九年才能有条件地进入台湾市场。

民进党在过去强烈反对放宽美猪美牛进口限令，今年却出现180度的转变。总统蔡英文今年8月宣布放宽进口限令，被认为是为了屈从于美国压力，甚至是讨好和“押宝“特朗普政府。

有台湾网民“翻旧账” ，提到民进党立委刘建国2013年曾扬言，只要时任马英九政府开放美猪美牛，府院党将“全面开战”，民进党云林县党部主委林源泉也说，若美猪开放“ 一定要求总统下台”。

亲蓝媒体中时电子报也报道，早在2012年3月7日，民进党立委陈亭妃、时任立委潘孟安在记者会上批评马英九政府，声称民进党主张“瘦肉精，只有零检出”，要求暂停美国牛肉进口。

民进党籍的现任高雄市长陈其迈在担任立委时，也曾表明反对国民党开放美国牛肉， 并说让瘦肉精进口就是总统下台的时候。他为蔡英文现在放宽进口限令做解释说，“当时状况跟现在不同”，并称台湾要求面对整个国际经贸整合，加上要加入国际组织、要跟美国签订贸易协定，都必须遵守国际的规范，在政策的制定上，必须考量台湾的整体利益。

国民党如今看似与民进党更换角色，大力反对蔡英文放宽进口限令，过去是民进党讨伐对象的前总统马英九，强调食品安全与台湾民众的健康，炮轰蔡英文政府“一党专政、一人独裁”，不顾民众反对、不管猪农生计、不与部会讨论、不跟立法院商量，强行开放有健康风险的瘦肉精猪肉进口。

大批台湾民众上周日合力举起巨型猪只模型上街示威，抗议政府允许出口美国莱猪。（路透社）

台湾舆论普遍认为，台湾放宽进口美国“莱牛”和“莱猪”，美国以贸易协议为诱饵向台湾施压是主要因素。英国广播公司报道， 前美国防部印太助理部长薛瑞福（Randall Schriver）直言，美牛或美猪扩大出口台湾的议题， 一直是美台讨论自由贸易协定（FTA）之主要障碍，台美贸易暨投资架构协议（TIFA）也停滞不前。

《联合报》在今年8月30日的社论中认为，现任总统蔡英文宣布开放美猪美牛进口，所有的安全标准解释，大致和当年马英九政府类似，关键目标也是为了争取和美国签订双边贸易协定，甚至“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的参与。

社论认为，现任蔡英文政府现在的作为正为当年的马政府背书；马政府当年做不到，正是因为民进党的强烈抗争，它批评民进党欠了台湾人民一个“郑重的道歉”。