专家：拜登政府或考虑撤销对孟晚舟指控缓和中美关系 

中国南京大学国际关系研究院副院长、副教授郑安光在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，孟晚舟事件是一起政治事件，拜登上台后可能会考虑撤销对孟晚舟的指控。

此前，加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）接受采访时表示，他坚信美国民主党人希望恢复与中国的对话。赵朴认为，“总体上说，中美对抗将趋于缓和”，他建议设法让孟晚舟案“达成和解，而非起诉”，但他也认为“理想状态不易实现，美国可能在拜登上任后继续坚持引渡孟晚舟”。

不过，南京大学国际关系研究院副院长、副教授郑安光认为，拜登政府撤销对孟晚舟的指控是有可能的。

他分析指出：“在处理对外政策方面，拜登政府肯定比特朗普政府更加务实、理性。孟晚舟事件本身就是一个政治事件，是打压中国的一种手段。如果（拜登政府）要想重启中美关系，那么在这个方面做出一些姿态，作为缓和、重启中美关系的一个起点，也未尝不是件好事，所以我认为这个可能性是有的。”

而如果美国当选总统拜登的政府愿意在孟晚舟事件上放弃特朗普政府咄咄逼人的态度，并不再将这一政治问题法律化，专家郑安光认为，这将会改善美国的国际形象。

郑安光说：“（拜登政府）应该通过公开公正的程序让孟晚舟回到中国，不要无理地扣押、罗织很多罪名，并给加拿大政府施加一些额外的压力，这破坏了加拿大的司法公正。从本质上来说，它不是一个法律事件。随着越来越多披露出的情况可以看到，实际上是他们特意地设计了一个陷阱，来扣押孟晚舟作为一个类似人质的身份。所以从这个意义上来说，（撤销对孟晚舟的指控）不会对美国的司法形象构成什么负面影响，反而能够改善美国霸道的、负面的形象。”