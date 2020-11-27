韩媒：王毅带茅台与韩议员晚宴畅所欲言

正在韩国访问的中国国务委员兼外交部长王毅，26日与韩国共同民主党代表李海瓒等民主党议员共进晚餐。在王毅三天两夜的访韩日程中，韩国党、政、青核心人士全体出动，朝鲜日报形容，此次会面被认为是“高光时刻”。

据报道，王毅带来了中国名酒贵州茅台，同时轮番提供了韩中料理。

他和李海瓒等10多名民主党议员从26日下午6点30分至晚上9点，在首尔某酒店举行了150分钟的晚餐。据说原本因健康问题不喝酒的李海瓒，也喝了好几杯，气氛非常融洽。民主党的金汉正、朴正、李在汀、金星焕等再选议员也参加了会议。

王毅去年12月访韩时也曾见过李海瓒，李海瓒在2017年5月作为文在寅总统的特使访问中国北京时，两人也曾见过面。李海瓒当天对北京成功举办2022年冬季奥运会表示了祝愿，“希望北京奥运会能成为提高东北亚和平氛围的契机。”

晚宴上，中国大使馆方面展示了中韩两国饮食交替的“组合方式”。中国驻韩大使邢海明和中国外交部负责亚洲地区的部长助理吴江浩等也与会。

朝鲜日报报道称，据悉，王毅在会谈中就美中矛盾、韩朝以及明年1月上台的美国政府等主要议题畅所欲言。王毅对文在寅政府在美朝之间发挥仲裁者作用的政策给予了高度评价，认为文在寅政府阻止了战争和危局，并表示：“支持文在寅总统关于韩半岛和平的努力，通过对话解决韩半岛问题。”

王毅还提到了无核化和放宽制裁的“同时措施”。与会者也透露，王毅提到2018年新加坡特金会取得了重要进展，所以不能改变方向。王毅表示：“韩朝是（韩半岛的）主人。希望你们继续做出建设性的努力。”

关于美中矛盾，王毅表示：“中国的政策是不冲突、不对决。中国一直在追求共存、共荣，不寻求霸权。”对于特朗普总统，他评价称特朗普无视多边主义，继续走孤立主义道路。相反，对于将于1月上台的拜登政府，他没有掩饰对其重返多边外交的期待。